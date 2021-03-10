Kara Şaman Togay kimdir, gerçek adı ne? Kuruluş Osman Kara Şaman Togay ile ilgili merak edilenler

Kara Şaman Togay'ın gerçek adı ve tarihi hayatı diziseverler tarafından merak konusu oldu. Türk obalarını birleştirmek isteyen Osman Bey'in karşısına çıkan Kara Şaman Togay son bölümde kurduğu planlarla ekranlara damga vurdu. Togay karakterine hayat veren başarılı oyuncu Teoman Kumbaracıbaşı Eyyvah Eyvah 2 filminde rol aldı.

Kara Şaman Togay kimdir?

Kara Şaman Togay karakteri tarihi kaynaklarda yer almıyor. Karakterin Kuruluş Osman izin canlandırıldığı tahmin ediliyor.

Teoman Kumbaracıbaşı kimdir?

Teoman Kumbaracıbaşı,18 Ekim 1947 tarihinde dünyaya geldi. Arjantinli bir anneyle, Türk bir babanın oğlu olarak Arjantin'de doğdu. 6 yaşındayken Türkiye'ye geldi. Türkçeyi ilkokulda öğrenen Teoman Kumbaracıbaşı, tiyatroyla Avusturya Lisesindeyken tanıştı. İTÜ Gemi İnşaatı Mühendisliğini kazandı ve bitirdi.

Çeşitli tiyatrolarda sahne önü ve arkasında çalıştı.

2003 yılında "Yazı Tura" filmi, ilk uzun metrajlı filmi oldu ve burada homoseksüel bir karakter olan "Teoman"ı canlandırdı.Aslı Tandoğan ve Beste Bereket ile Kraft Dublaj Stüdyosunu kurdu.

2005 yılında Aşk Yolu isimli TV Filminde rol aldı.

Yine 2005 yılında Mahsun Kırmızıgül ve Beren Saat ile birlikte "Aşka Sürgün" isimli dizide "Arda ve Civan Azizoğlu" karakterlerini canlandırdı. Dizi bitmeden diziden ayrıldı.

2006 yılında "Gözyaşı Çetesi" isimli dizide "Serdar" rolüne hayat verdi.

2010 yılında Ata Demirer'in yönettiği Eyyvah Eyvah 2 filminde rol aldı.

"Omzumdaki Melek" isimli tiyatro oyununda rol aldı. "Güneşin Kızları" dizisinde "Ahmet" karakterini canlandırdı. "Kördüğüm" adlı diziye "Murat" karakteriyle dahil oldu.

Özel bir lisenin tiyatrosunu yönetmektedir.