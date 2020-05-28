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Haber Giriş: 28.05.2020 - 15:46,Son Güncelleme:

Kara Kule filmi konusu nedir? Kara Kule filmi oyuncuları kimdir?

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Kara Kule filmi konusu nedir? Kara Kule filmi oyuncuları kimdir?
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Kara Kule filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Sevilen filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Yönetmenliğini Nikolaj Arcel’ın yaptığı filmin oyuncuları arasında Matthew McConaughey, Idris Elba, Tom Taylor, Dennis Haysbert bulunuyor. İşte Kara Kule filminin konusu ile ilgili detaylar…

Kara Kule filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında dizilere ara verilmesinin ardından sevilen filmler daha sık yayınlanmaya başlandı. Oyuncuları arasında Matthew McConaughey, Idris Elba, Tom Taylor, Dennis Haysbert bulunduğu filmin yönetmen koltuğunda Nikolaj Arcel oturuyor. İşte Kara Kule filmi oyuncuları ve konusu

KARA KULE FİLMİ KONUSU

On bir yaşındaki Jake Chambers, rüyalarında gördüğü ancak kimsenin var olduğuna inanmadığı Orta Dünya'yla ilgili ipuçlarını takip ederek buraya ulaşmayı başarır. Burada yine rüyalarında gördüğü silahşör Roland Deschain ile karşılaşır. Deschain, yıllarca kendi evrenlerini korumak için Kara Kule'yi savunmuştur ancak Siyahlı Adam oraya ulaştığında hem Orta Dünya hem de insanların dünyası yok olacaktır. Ona engel olabilmek için silahşor, genç Jake ile zorlu bir yolculuğa çıkacaktır.

KARA KULE OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Matthew McConaughey, Idris Elba, Tom Taylor, Dennis Haysbert bulunuyor.

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