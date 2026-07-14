Kara Fatma’yı canlandıracak

Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 08:06
Milli Mücadele yıllarında cepheden cepheye koşan, hem savaşan hem de yaralı askerlere şifa olan, kendi müfrezesini kurarak bağımsızlık mücadelesinin en önemli kadın kahramanlarından biri haline gelen Kara Fatma’nın yaşamı beyazperdeye aktarılıyor.
Daha önce “Çatlı” filmini çeken Safe Media ile Statü Prodüksiyon’un ortak yapımcılığında hayata geçirilecek “Mahi” adlı projede Kara Fatma’yı ünlü oyuncu Aslı Tandoğan canlandıracak.
Tandoğan’a başlıca rollerde Burak Hakkı, Ahmet Kayakesen ve Ali Oğuz Şenol eşlik edecek. Senaryosunu İlknur Bektaş’ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Hakan Kurşun oturacak.
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