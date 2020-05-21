Kara Bela filminin konusu ne? Kara Bela oyuncuları kimdir?

Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil, Cihan Ercan, Tarık Ünlüoğlu, Erdal Tosun ve İştar Gökseven gibi ünlü isimlerin rol aldığı film, konusu ile de dikkatleri çekiyor. İşte, Kara Bela filmine ilişkin ayrıntılar...

"Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in düzeni sürpriz olaylarla tepetaklak olur. Çok sevdiği arabasına atlayıp Gaziantep'e doğru yola çıkan Kudret hem gider, hem yeni arkadaşlar edinir. Kudret yüzlerce kilometre sonunda dostluğun önemini keşfedecek ve kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir."