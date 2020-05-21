Kara Bela filmi oyuncuları kimler? Kara Bela konusu ne?

Yönetmenliğini Burak Aksak'ın üstlendiği komedi filmi 'Kara Bela'nın çekimleri İstanbul, Adana ve Gaziantep'te gerçekleştirildi. 2015'te vizyona giren film, televziyon ekranlarında yayınlandığı zamanlarda sinemaseverlerin ilgisini çekiyor ve araştırmalara konu oluyor. Peki, Kara Bela filminin konusu ne? Kara Bela oyuncuları kimdir?

Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil, Cihan Ercan, Tarık Ünlüoğlu, Erdal Tosun ve İştar Gökseven gibi ünlü isimlerin rol aldığı film, konusu ile de dikkatleri çekiyor. İşte, Kara Bela filmine ilişkin ayrıntılar...

KARA BELA FİLMİ KONUSU

"Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in düzeni sürpriz olaylarla tepetaklak olur. Çok sevdiği arabasına atlayıp Gaziantep'e doğru yola çıkan Kudret hem gider, hem yeni arkadaşlar edinir. Kudret yüzlerce kilometre sonunda dostluğun önemini keşfedecek ve kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir."