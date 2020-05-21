Kara Bela filmi oyuncuları kimler? Kara Bela konusu ne?
Kara Bela filmi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Burak Aksak yönetmenliğini yaptığı 2015'te vizyona giren Kara Bela bir kez daha ekranlara geliyor. Bir çok başarılı oyununun bir araya geldiği Kara Bela filminde hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in sürpriz olayla yaşamının değişmesi komik olaylar çerçevesinde ele alınıyor. Peki, Kara Bela filmi oyuncuları kimler? Kara Bela konusu ne? İşte, filmle ilgili detaylar.
Yönetmenliğini Burak Aksak'ın üstlendiği komedi filmi 'Kara Bela'nın çekimleri İstanbul, Adana ve Gaziantep'te gerçekleştirildi. 2015'te vizyona giren film, televziyon ekranlarında yayınlandığı zamanlarda sinemaseverlerin ilgisini çekiyor ve araştırmalara konu oluyor. Peki, Kara Bela filminin konusu ne? Kara Bela oyuncuları kimdir?
Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil, Cihan Ercan, Tarık Ünlüoğlu, Erdal Tosun ve İştar Gökseven gibi ünlü isimlerin rol aldığı film, konusu ile de dikkatleri çekiyor. İşte, Kara Bela filmine ilişkin ayrıntılar...
KARA BELA FİLMİ KONUSU
"Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in düzeni sürpriz olaylarla tepetaklak olur. Çok sevdiği arabasına atlayıp Gaziantep'e doğru yola çıkan Kudret hem gider, hem yeni arkadaşlar edinir. Kudret yüzlerce kilometre sonunda dostluğun önemini keşfedecek ve kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir."
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