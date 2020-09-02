Kara Bela filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Kara Bela oyuncu kadrosu
Kara Bela oyuncuları ve konusu filmin izleyicileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Oyuncuları arasında ise Cengiz Bozkurt, Seda Bakan ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin yer aldığı film bu akşam yeniden ekrana gelecek. İşte Kara Bela filmi ile ilgili bilgiler
Kara Bela filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstleniyor. Kara Bela oyuncuları arasında Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil, Erdal Tosun, Tarık Ünlüoğlu, Zihni Göktay gibi isimler bulunuyor.
KARA BELA FİLMİ OYUNCULARI
Kara Bela filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlenirken, başrollerinde ise Cengiz Bozkurt, Seda Bakan ve Erkan Kolçak Köstendil bulunuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Erdal Tosun, Tarık Ünlüoğlu, Zihni Göktay, Zerrin Sümer, Hasibe Eren, Berat Yenilmez, ve İştar Gökseven gibi komedinin önemli isimleri yer almakta.
KARA BELA FİLMİ KONUSU
Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret’in düzeni, yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Gaziantep’e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret'in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.
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