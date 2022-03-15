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Kara Bela filmi nerede çekildi? İşte Kara Bela filmi oyuncuları ve konusu

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Kara Bela filmi nerede çekildi İşte Kara Bela filmi oyuncuları ve konusu

Kara Bela filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kara Bela filmi bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Filmin senaryosunu kaleme alan Burak Aksak aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturuyor. Peki, Kara Bela filmi nerede çekildi? İşte Kara Bela filmi oyuncuları ve konusu

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Kara Bela filmi bu akşam yeniden televizyon ekranlarında yayınlanacak. Filmde hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret’in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak oluyor. Kara Bela filminin çekimleri İstanbul, Gaziantep ve Adana’da gerçekleştirildi.

KARA BELA FİLMİ OYUNCULARI

Kara Bela filmi oyuncuları arasında Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil, Erdal Tosun, Tarık Ünlüoğlu, Zihni Göktay, Zerrin Sümer, Hasibe Eren, Berat Yenilmez, ve İştar Gökseven gibi isimler bulunuyor.

KARA BELA FİLMİ KONUSU

Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret’in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep’e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca arabasına aldığı insanlar yüzünden hem arabasının hem de Kudret'in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.

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