Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı oyuncuları kimdir? Kaptan Amerika filmi konusu

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi bu akşam yenide izleyici karşısına çıkacak. Filmde Kaptan süper kahramanlar, öykü evreninin en önemli konusunda karşı karşıya geliyor. Yenilmezler'in dahil olduğu olay kötü sonuçlanınca, politik güçler Yenilmezler'in bir otorite tarafından takip edildiği ve yönlendirildiği bir sistem kurulması için baskı yapmaya başlıyor. İşte Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler

KAPTAN AMERİKA: KAHRAMANLARIN SAVAŞI OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson gibi isimler rol alıyor.

KAPTAN AMERİKA: KAHRAMANLARIN SAVAŞI FİLMİ KONUSU

Marvel alemi için sivil savaş alarmı! Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı; süper kahramanları, öykü evreninin en önemli konusunda karşı karşıya getiriyor. Yenilmezler'in dahil olduğu olay kötü sonuçlanınca, politik güçler Yenilmezler'in bir otorite tarafından takip edildiği ve yönlendirildiği bir sistem kurulması için baskı yapmaya başlarlar. Bu durum Yenilmezler'in fikir ayrılığına düşerek iki gruba ayrılmasına neden olur. Steve Rogers'ın önderliğinde Yenilmezler'in hükümet baskısı olmaksızın özgür bir biçimde insanlığı korumaya devam etmesini savunan grup ve Tony Stark'ın şaşırtıcı bir biçimde hükümet kontrolünü ve müdahalesini destekleyen bir diğer grup.