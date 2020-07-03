Kapıcılar Kralı nerede çekildi, oyuncuları kimdir? İşte Kapıcılar Kralı ile ilgili bilgiler

Kapıcılar Kralı’nın nerede çekildiği, filmi izleyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Türk sinemasının sevilen filmleri televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediliyor. Unutulmaz isim Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı Kapıcılar Kralı bu akşam yeniden ekrana gelecek. İşte oyuncuları arasında Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin, Bilge Zobu, Can Kolukısa, Güner Sümer, Şevket Altuğ, Feridun Çölgeçen gibi isimlerin yer aldığı Kapıcılar Kralı ile ilgili bilgiler…

KAPICILAR KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmen koltuğunda Zeki Ökten'in oturduğu, Türk sinemasının efsane filmlerinden olan Kapıcılar Kralı izleyenleri gülmeye doyuracak. Kemal Sunal'ın baş rolünde olduğu film Beyoğlu Cihangir'de çekilmiştir.

KAPICILAR KRALI OYUNCULARI

Kapıcı Seyit'in başına gelenleri ele alan filmin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin, Bilge Zobu, Can Kolukısa, Güner Sümer, Şevket Altuğ, Feridun Çölgeçen, Özcan Özgür, Mine Zeren, Yüksel Gözen, Ekrem Dümer, Hikmet Gül, Güler Ökten, Fatoş Tez, Gülten Ceylan gibi isimler yer alıyor.

KAPICILAR KRALI FİLMİ KONUSU

Film, bir kapıcının apartman sakinleriyle yaşadıklarını anlatmaktadır. Seyyit, ailesiyle birlikte bir apartmanda kapıcılık yapmaktadır. Seyyit bütün gün apartmandakilerin ihtiyaçları için koşturur. Bu koşuşturma sırasında apartman sakinlerinin sırlarını öğrenir ve bunları kendi menfaati için kullanır. Eski apartman yöneticisi Fehmi ile arası iyi olan Seyyit, Fehmi’nin yerine emekli Albay Zafer seçilince zor durumda kalır. Bu arada apartmana kiracı olarak gelen bir çiftin amacı yaşlı ve zengin Übeyit’i soymaktır. Evin anahtarına ihtiyacı olan hırsızlar bu işi gerçekleştirmek için Seyyit’i kandırmaya karar verirler.