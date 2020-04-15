Kapıcılar Kralı ne zaman ve nerede çekildi? Kapıcılar Kralı'nın oyuncuları kimler?

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Kapıcılar Kralı televizyonda izleyici ile buluşuyor. İstanbul'un bir apartman dairesinde yaşananları mizahi bir biçimde ele alan filmde pek çok usta isim de yer alıyor. 1976 yılı yapımı olan Kapıcılar Kralı, bir kez daha televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. İşte, Kapıcılar Kralı hakkında merak edilenler...

Yönetmen koltuğunda Zeki Ökten'in oturduğu, Türk sinemasının efsane filmlerinden olan Kapıcılar Kralı izleyenleri gülmeye doyuracak. Kemal Sunal'ın baş rolünde olduğu film Beyoğlu Cihangir'de çekilmiştir.

Kapıcı Seyit'in başına gelenleri ele alan filmin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin, Bilge Zobu, Can Kolukısa, Güner Sümer, Şevket Altuğ, Feridun Çölgeçen, Özcan Özgür, Mine Zeren, Yüksel Gözen, Ekrem Dümer, Hikmet Gül, Güler Ökten, Fatoş Tez, Gülten Ceylan gibi isimler yer alıyor.Kapıcı Seyit'in başına gelenleri ele alan filmin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin, Bilge Zobu, Can Kolukısa, Güner Sümer, Şevket Altuğ, Feridun Çölgeçen, Özcan Özgür, Mine Zeren, Yüksel Gözen, Ekrem Dümer, Hikmet Gül, Güler Ökten, Fatoş Tez, Gülten Ceylan gibi isimler yer alıyor.

KAPICILAR KRALI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, bir kapıcının apartman sakinleriyle yaşadıklarını anlatmaktadır. Seyyit, ailesiyle birlikte bir apartmanda kapıcılık yapmaktadır. Seyyit bütün gün apartmandakilerin ihtiyaçları için koşturur. Bu koşuşturma sırasında apartman sakinlerinin sırlarını öğrenir ve bunları kendi menfaati için kullanır. Eski apartman yöneticisi Fehmi ile arası iyi olan Seyyit, Fehmi’nin yerine emekli Albay Zafer seçilince zor durumda kalır. Bu arada apartmana kiracı olarak gelen bir çiftin amacı yaşlı ve zengin Übeyit’i soymaktır. Evin anahtarına ihtiyacı olan hırsızlar bu işi gerçekleştirmek için Seyyit’i kandırmaya karar verirler.