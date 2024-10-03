×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Kapadokya'nın mistik atmosferi performansımı derinleştirdi

Güncelleme Tarihi:

#Özgü Kaya#Güzel Aşklar Diyarı#Kanal D
Kapadokyanın mistik atmosferi performansımı derinleştirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 08:59

Kanal D’nin yeni dizisi ‘Güzel Aşklar Diyarı’nda ‘Deniz’ karakterini canlandıran Özgü Kaya, MAG dergisinin yeni sayısına konuk oldu.

Haberin Devamı

Çekimlerin yapıldığı Kapadokya’nın çok etkileyici olduğunu ifade eden Kaya, “O mistik atmosfer, performansımı derinleştirmeme sebep oluyor istemsizce. Bu doğal güzellik, dizinin ruhuna büyük katkı sağlıyor” açıklamasında bulundu.

Opera eğitimi sayesinde rolüne daha yoğun duygularla yaklaştığını belirten oyuncu, yönetmen Mahsun Kırmızıgül’ün duygusal derinliklere ve karakterlerin içsel çatışmalarına büyük önem verdiğini de söyledi:

Kapadokyanın mistik atmosferi performansımı derinleştirdi

“Empatisi çok güçlü ve sahneleri çekerken o anları gerçekten yaşadığını gözlemlemek hem etkileyici hem de performansımıza büyük katkı sağlıyor. Oyuncu büyüklerimin, arkadaşlarımın her biri kendi alanında tecrübeli ve başarılı, onların yanında olmak bana ilham veriyor. Bu güçlü kadronun bir parçası olmak, oyuncu olarak gelişimimi destekliyor ve sette muazzam bir sinerji yaratıyor.”

Haberin Devamı

Kapadokyanın mistik atmosferi performansımı derinleştirdi

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özgü Kaya#Güzel Aşklar Diyarı#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!