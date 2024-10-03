Kapadokya'nın mistik atmosferi performansımı derinleştirdi

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Çekimlerin yapıldığı Kapadokya’nın çok etkileyici olduğunu ifade eden Kaya, “O mistik atmosfer, performansımı derinleştirmeme sebep oluyor istemsizce. Bu doğal güzellik, dizinin ruhuna büyük katkı sağlıyor” açıklamasında bulundu.

Opera eğitimi sayesinde rolüne daha yoğun duygularla yaklaştığını belirten oyuncu, yönetmen Mahsun Kırmızıgül’ün duygusal derinliklere ve karakterlerin içsel çatışmalarına büyük önem verdiğini de söyledi:

“Empatisi çok güçlü ve sahneleri çekerken o anları gerçekten yaşadığını gözlemlemek hem etkileyici hem de performansımıza büyük katkı sağlıyor. Oyuncu büyüklerimin, arkadaşlarımın her biri kendi alanında tecrübeli ve başarılı, onların yanında olmak bana ilham veriyor. Bu güçlü kadronun bir parçası olmak, oyuncu olarak gelişimimi destekliyor ve sette muazzam bir sinerji yaratıyor.”

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