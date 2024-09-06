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Kapadokya’da bir aşk masalı

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#Güzel Aşklar Diyarı#Mahsun Kırmızıgül#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 08:34

Mahsun Kırmızıgül, yönetmenliğini üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi “Güzel Aşklar Diyarı” hakkında konuştu. Kapadokya’da yaşanan çarpıcı bir aşk hikâyesini ekrana taşıyacaklarını belirten Kırmızıgül, “Dizide Anadolu’nun her köşesinden bir iz göreceksiniz” dedi.

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HAZIRLIĞI 2.5 yıl süren ve yeni sezonun en çok merak edilen yapımları arasında yer alan “Güzel Aşklar Diyarı” dizisi yakında Kanal D’de yayınlanmaya başlayacak. Mahsun Kırmızıgül, yönetmenliğini üstlendiği dizi için “Büyüleyici mekânları ve atmosferiyle çok samimi ve çarpıcı bir aşk masalı anlatıyoruz” dedi. Dizide Anadolu’nun her köşesinden bir iz olduğunu da kaydeden Mahsun Kırmızıgül, “Karadeniz’den Ege’ye, oradan Güneydoğu’ya bağlanan ve İç Anadolu’da yaşayan, bu toprakların her köşesine dokunmuş bir ailenin aşkları ve insanları, bizim hikâyemizin kahramanları” diye konuştu.

Kapadokya’da bir aşk masalı


GÜÇLÜ DİZİYE GÜÇLÜ KADRO

Yapımını Med Yapım ve Boyut Film’in, yapımcılığını Fatih Aksoy’un üstlendiği dizinin senaryosunda Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın imzası bulunuyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken projede Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak ve Lidya Atlik rol alıyor.

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Kapadokya’da bir aşk masalı


GÖRSEL ŞÖLEN SUNACAK

“Güzel Aşklar Diyarı”, izleyiciye güçlü bir hikâye sunmasının yanında Anadolu’nun eşsiz güzelliğiyle de görsel bir şölen yaşatacak. Çekimler daha çok Kapadokya’da yapılsa da, Karadeniz ve Diyarbakır’da çekilen etkileyici görüntüler de dizinin ilerleyen bölümlerine renk katacak.

Gizemli ve entrikalı

Çekimleri Kapadokya’nın büyülü atmosferinde devam eden “Güzel Aşklar Diyarı” ilgi çekici bir hikâyeyi seyirciyle buluşturacak. Yeni yayın döneminde başlayacak dizi, Kapadokya’nın en köklü ailelerinden biri olan Alaca Ailesi’nin gizemli ve entrika dolu öyküsünü, iki yabancının büyük aşkı eşliğinde aktaracak. Özgü Kaya’nın canlandırdığı ‘Deniz’ karakterinin Kapadokya’ya sürpriz gelişiyle birlikte Alaca Ailesi içindeki dengeler tümüyle değişecek. Deniz’in aşk yaşayacağı ‘Arhan Alaca’ karakterine dizide başarılı oyuncu Burak Berkay Akgül hayat veriyor.

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#Güzel Aşklar Diyarı#Mahsun Kırmızıgül#Kanal D

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