Kaos filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kaos filmi konusu ve oyuncuları

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Kaos filmi yeniden ekranlara geliyor. Aksiyon, dedektif ve dram türündeki yapım Seattle’da geçen bir banka soygununu ve sonrasındaki karmaşayı konu alıyor. İşte Kaos filmi hakkında bilgiler...

KAOS FİLMİ KONUSU?

Kaos filmi, Seattle’da geçen bir banka soygununu ve sonrasındaki karmaşayı konu alıyor. Born köprüsünde olan bir kazada gereksizce bir rehineyi vurduğu için dedektif Quentin Correns teşkilat tarafından açığa alınır. Olaydan bir süre sonra bir banka soygunu gerçekleştirilir. Soygun esnasında bir kişi alarma basar ve vurularak hayatını kaybeder. Polisler geldiğinde soygunun başkanı Lorenz, tek bir istekte bulunur ve Quentin Correns’i ister. İstek yerine getirilir ve Correns tekrar işe alınır. Bir de kendisine yardımcı genç bir dedektif verilir.

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Banka soygunu ucuz atlatılır fakat hiçbir şeyin çalınmadığı fark edilir. Elektrik kesintisinden dolayı kameralar çalışmadığı için hiçbir şeyi kaydetmez ve herkesin aklında bir soru kalır. Film ilerledikçe Lorenz’in o büyük ortağının kim olduğu merak uyandırır.

KAOS FİLMİ OYUNCULARI

Jason Statham

Ryan Phillippe

Wesley Snipes

Henry Czerny

Justine Waddell

Nicholas Lea

Jessica Steen

Rob LaBelle