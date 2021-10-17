Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlıyor? Kanunsuz Topraklar 4. bölüm fragmanı yayınlandı!

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Yönetmenliğini Aruk Teber'in üstlendiği senaryosunu Zülküf Yücel'in yazdığı Kanunsuz Topraklar dizisi önemli oyuncuları ve konusu ile izleyiciden tam not aldı. 4. bölümü yayınlanacak olan Kanunsuz Topraklar dizisi ne zaman merak ediliyor. İşte Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncuları, konusu ve 4. bölüm fragmanı...

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NEDİR?

Kanunsuz Topraklar dizisinde madende çalışan Davut'un, maden çökmesi sonrası yaşadıkları ve beklenmedik aşkı anlatılıyor. 1939 senesi, Zonguldak. Şehrin kömür madenlerinden birinde babası ve kardeşleriyle maden işçiliği yapan Davut, anası ve 6 yaşındaki küçük kardeşiyle mütevazı bir hayat sürmektedir. Gündüz vardiyasını devraldıkları bir sabah çalıştıkları madende meydana gelen bir göçükle birlikte 9 kişi hayatını kaybeder. Aralarında Davut’un babası da vardır. Giden canların sorumlusu madenin sahibi olan Malik Bey’dir. Çünkü Davut’un bütün uyarılarına rağmen önlem almamıştır. Kızları Gülfem, Behice ve Fikriye’yle zengin bir hayat yaşayan Malik Bey suçlamalardan kolaylıkla sıyrılınca Davut adaleti kendi sağlamaya karar vererek harekete geçer.

KANUNSUZ TOPRAKLAR NE ZAMAN?

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20 Ekim Çarşamba günü ve her çarşamba saat 20:00'de FOX TV ekranlarında yayınlanıyor olacak.

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kanunsuz Toprakların oyuncuları arasında Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Doğaç Yıldız, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Hazar Motan, Onay Kaya, Mine Şenhuy Teber, Ezgi Çelik , Onuryay Evrentan, Derinsu Akkuş, Bora Sivri, Mustafa Dinç, Hakan Aydın, Arif Diren, Şekip Taşpınar, Soner Türker, Doğaç Gözüdeli, Umay Anadolu Kaboğlu, Mısra Tüfek, Rana Kayacan, Hür Can Davran, İhsan İlhan, Ali Erkazan gibi başarılı isimler yer almaktadır.

KANUNSUZ TOPRAKLAR 4. BÖLÜM FRAGMANI