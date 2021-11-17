Kanunsuz Topraklar ne zaman, hangi gün? Kanunsuz Topraklar'ın konusu ve yeni bölüm fragmanı

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Başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili'nin paylaştığı bir dönem dizisi olan Kanunsuz Topraklar ne zaman merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta dizinin yerine başka bir filmin yayınlanması, Kanunsuz Topraklar bugün var mı sorusunu beraberinde getirdi. İşte ekran başındakilerin heyecanla beklediği Kanunsuz Topraklar 7. bölüm fragmanı ve yayın bilgisi.

KANUNSUZ TOPRAKLAR NE ZAMAN?

Çarşamba akşamları izleyici ile buluşan Fox Tv ekranlarının beğeni toplayan dizisi Kanunsuz Topraklar 17 Kasım Çarşamba akşamı yayında olacak. Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili'ye kadroda Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Doğaç Yıldız gibi oyuncuların yer aldığı Kanunsuz Topraklar son bölümünde kalp krizi geçiren babasının durumunu merak eden Gülfem'in konağa geri dönmesi dikkat çekmişti. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde ise hangi gelişmelerin yaşanacağı merak konusu.

KANUNSUZ TOPRAKLAR 6. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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Kalp krizi geçiren babasının durumunu merak eden Gülfem konağa geri döner. Fakat Malik Bey kızlarına bir veda mektubu yazıp gitmiştir. Gülfem onu annesinin mezarı başında intihar etmek üzere bulur ve kurtarır. Babası kendine gelene kadar konakta kalması ve Ali Gelik’i oyalaması gerekmektedir. Bu durum Davut’un hoşuna gitmese de Gülfem için kabul etmek zorunda kalır. Oysa o da Gülfem’den hükümet için çalıştığını saklamaktadır. Silahların peşine düşerek gece gizlice Ali’nin evine girer ve bir sandık tüfek bulur. Malik Bey ise kızını ve kendini Ali’nin zorbalıklarından kurtarmak için onun Bolu’daki annesini getirmeye karar verir. Bu esnada Ali’nin tacizlerinden bunalan Gülfem çareyi Zarife’lerin köy evinde saklanmakta bulur. Artık tek umudu Ali’nin onu burada bulamamasıdır…

KANUNSUZ TOPRAKLAR 7. BÖLÜM FRAGMANI