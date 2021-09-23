Kanunsuz Topraklar ne zaman başlayacak? Kanunsuz Topraklar oyuncuları

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Kanunsuz Topraklar dizisi FOX ekranlarında ekran yolculuğuna başlıyor. Çarşamba günleri yayınlanacak olan Kanunsuz Topraklar'ın başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili paylaşıyor.

“Kanunsuz Topraklar” dizisinin yayın tarihi belli oldu. “Kanunsuz Topraklar” dizisinin 29 Eylül Çarşamba günü başlayacağı öğrenildi.

OYUNCULARI



Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili'ye kadroda Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Doğaç Yıldız, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Hazar Motan, Onay Kaya, Mine Şenhuy Teber, Ezgi Çelik, Onuryay Evrentan, Derinsu Akkuş, Bora Sivri, Mustafa Dinç, Hakan Aydın, Arif Diren, Şekip Taşpınar, Soner Türker, Doğaç Gözüdeli, Umay Anadolu Kaboğlu, Mısra Tüfek, Rana Kayacan, Hür Can Davran, İhsan İlhan ve Ali Erkazan eşlik ediyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU



1939 yılında kömür şehri Zonguldak’ta bir kasabada madenci Davut, kardeşleri ve anne-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik Bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey’in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

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Malik Bey’in kızı Gülfem hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut’a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik Bey ise kızı Gülfem’i, Ali Gelik adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir…