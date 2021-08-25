Kanunsuz Topraklar dizisinin oyuncuları kimler? İşte Kanunsuz Topraklar dizisinin konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler...

Başrollerinde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in yer aldığı Kanunsuz Topraklar'ın oyuncu kadrosunda İlker Aksum, Murat Daltaban, Ali Erkazan, Necip Memili, Kaan Taşaner, Mine Teber, Ezgi Çelik gibi usta isimler de kadroda yer alıyor. En Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Yılmaz karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Uğur Güneş, Kanunsuz Topraklar'da Davut'u canlandırıyor. Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç ise Kanunsuz Topraklar'da Gülfem karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Kanunsuz Topraklar Konusu

Kanunsuz Topraklar, 1940'larda Zonguldak'taki maden ocaklarını konu alıyor. 1940’ların Zonguldak’ında kömür madeni işleterek zengin olan Malik Bey’in kızı Gülfem ile Malik Bey’in madeninde işçi olarak çalışan Davut’un arasındaki imkansız aşkı konu alan Kanunsuz Topraklar Yakında FOX’ta!

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