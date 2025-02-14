Kanserle boğuşan ünlü model sahneye çıktı… Bu ancak ayakta alkışlanır... En cesur savaşçı!

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40 yaşındaki İtalyan süper model Bianca Balti, kanser savaşının ortasında İtalya'da düzenlenen 2025 Sanremo Müzik Festivali'ne katıldı, onur konuğu gibi karşılandığı bu etkinlik sırasındaki duruşuyla da kendisini tanıyan tanımayan herkesin gözlerini hem kamaştırdı hem de yaşarttı.





CESARETİ HAYRAN BIRAKTI

Festivale geldiğinde çiçeklerle karşılanan Bianca Balti, tedavisi yüzünden dökülen saçlarını kıyafetiyle uyumlu şık bir örtüyle kapatmıştı.

Akşam ise sahneye bunu yapmadan, dökülen saçlarını saklamadan çıkarak büyük bir cesaret örneği gösterdi.

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Ünlü İtalyan yıldız Carlo Conti’yle birlikte sunan Bianca Balti gece boyunca birbirinden güzel tuvaletler giyerek herkesi büyüledi, seyircilerden de büyük alkış aldı.

TEYZESİNİ KAYBEDİNCE HEMEN ÖNLEM ALMIŞTI

Teyzesini meme kanserinden kaybettikten sonra Bianca Balti 2021 yılında BRCA1 geni taşıdığını öğrendi.

Bu gendeki mutasyonlar meme kanserine yakalanma riskini artırıyor.

Bunun üzerine önlem olarak iki memesini de aldıran ünlü model kendisine meme kanseri teşhisi konma ihtimalinin yüzde 50, yumurtalık kanseri teşhisi konma ihtimalinin ise yüzde 30 olduğunu öğrenmişti.





NE KADAR UĞRAŞSA DA KÖTÜ HABERİ ALDI

Ne yazık ki kötü haberi alması çok sürmedi ve Bianca Balti’ye Eylül 2024'te yumurtalık kanseri teşhisi kondu.

Ünlü model bunu öğrendiğinde sanki idam cezası almış gibi hissettiğini itiraf etmişti.

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Eylül ayında Bianca, dayanılmaz karın ağrıları nedeniyle hastaneye başvurduktan sonra kendisine yumurtalık kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

KORKU, ACI VE GÖZYAŞI BİR YANA… “BEN BU HASTALIĞI YENECEĞİM”

Bu kötü haberi 15 Eylül'de bir Instagram paylaşımında duyurdu, korku, acı ve gözyaşlarıyla dolu günler geçirdiğini itiraf etti.

İki çocuk annesi ünlü model, acil servise başvurduğunda üçüncü evre yumurtalık kanseri olduğunu öğrendiğini, bunun da hastalığın pelvisin dışına yayıldığı anlamına geldiğini açıkladı.

Hastane önlüğü içinde hâlâ gülümseyen Bianca Balti pozitif kalmaya devam ettiğini ve kanseri yeneceğinden emin olduğunu ısrarla vurguladı.

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KEMOTERAPİ SÜRECİ YENİ BİTTİ

Beş yıl içinde hayatta kalma oranı yüzde 39 olan teşhisinin hayatın engelleri arasında güzelliği bulmasına yardımcı olduğunu söyleyen Bianca Balti kemoterapi tedavisini 27 Ocak'ta tamamlamıştı.

Bianca Balti 4 Şubat Dünya Kanser Günü münasebetiyle Instagram'da paylaştığı dokunaklı paylaşımda kanser yolculuğunun henüz bitmediğini itiraf etmişti.

Teyzesini 39 yaşında meme kanserinden kaybeden, annesi de miyeloma (bir çeşit beyaz kan hücresi olan plazma hücrelerinde başlayan bir kanserdir) yakalanan ünlü model kendisi de bu hastalığın pençesine düşmemek için önlem almıştı.

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“ARTIK HER ŞEY GERÇEK BİR NİMETMİŞ GİBİ GELİYOR”

Ancak iki memesini de kanser olmadan önce aldırmasına rağmen hastalığa yakalanmaktan kurtulamadı.

Instagram paylaşımında “14 Ekim'de başladığım kemoterapi yolculuğum geçtiğimiz pazartesi günü, 27 Ocak'ta sona erdi, ancak büyük bir sürpriz olarak, son birkaç ayda kendimi hiç olmadığım kadar canlı hissettim” diyen Bianca Balti “Artık hayatımı hafife almıyorum ve minnettarlığım tüm zamanların zirvesine ulaştı. Her şey gerçek bir nimet gibi gelmeye başladı” demişti.