×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Son nefesine kadar boşanmaya çalışmıştı… Onu kanserken aldatan kocası öldükten sonra mirasının peşine düştü!

Güncelleme Tarihi:

#Shannen Doherty#Kurt Iswarienko#KANSER
Son nefesine kadar boşanmaya çalışmıştı… Onu kanserken aldatan kocası öldükten sonra mirasının peşine düştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2026 17:22

Bir dönemin en ünlü oyuncularındandı… Ekranlara adanmış ömrü ne yazık ki kansere yüzünden kısa sürdü. Üstelik canıyla uğraşırken yermezmiş gibi korkunç şekilde ihanete uğradı.

Haberin Devamı

"Beverly Hills, 90210" dizisinin yıldızı Shannen Doherty'nin eski eşi, ünlü oyuncunun ölümünden 2 yıl sonra boşanma anlaşmasına itiraz etti.

Shannen Doherty'nin eski kocası Kurt Iswarienko, oyuncunun vasiyetnamesindeki mahkeme kararını engellemeye çalışıyor.

Son nefesine kadar boşanmaya çalışmıştı… Onu kanserken aldatan kocası öldükten sonra mirasının peşine düştü

Basının elde ettiği mahkeme belgelerine göre, Iswarienko geçtiğimiz günlerde Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne yasal belgeler sunarak, Doherty'nin ölümü ve çiftin 2024'teki boşanmasını mahkemenin bu konuda "yetkisiz" olduğunu iddia etti.

Shannen Doherty yıllarca kanserle mücadele ettikten sonra 13 Temmuz 2024'te hayatını kaybetmişti. Yıldız oyuncu öldüğünde sadece 53 yaşındaydı ve son nefesini vermeden önce 11 yıllık eşi, fotoğrafçı Kurt Iswarienko’dan boşanmak için büyük bir mücadele vermişti.

Haberin Devamı

Son nefesine kadar boşanmaya çalışmıştı… Onu kanserken aldatan kocası öldükten sonra mirasının peşine düştü

Doherty ve Iswarienko'nun boşanma anlaşması, oyuncunun dokuz yıl süren ve beynine ve kemiklerine yayılan meme kanseriyle mücadelesinin ardından 53 yaşında hayatını kaybetmesinden sadece birkaç saat önce, 13 Temmuz'da imzalandı.

15 Temmuz'da mahkeme çiftin resmen boşandığını ilan etti.

Son nefesine kadar boşanmaya çalışmıştı… Onu kanserken aldatan kocası öldükten sonra mirasının peşine düştü

Ancak ünlü oyuncu boşanma anlaşmasına son nefesini verirken imza attığı için anlaşmayla ilgili maddeler üzerindeki tartışma 2 yıldır bitmedi.

Shannen Doherty’nin ölümle savaşırken bile sadece kocasından boşanmaya uğraşmasının ise çok acı bir sebebi vardı…

Son nefesine kadar boşanmaya çalışmıştı… Onu kanserken aldatan kocası öldükten sonra mirasının peşine düştü

Shannen Doherty, kocası Iswarienko'nun kendisini hastayken, kanserle savaşırken aldattığını iddia etmiş bu yüzden de milyonlarca dolarlık servetini devralma hakkına sahip olacağından korktuğu için hayatının sonuna kadar evliliğini bitirmek için mücadele etmişti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınKanser oldu, aldatıldı, cenazesinde istemediği kişileri bile saydı… Ünlü oyuncu iyi haberi ‘mucize’ diyerek duyurduKanser oldu, aldatıldı, cenazesinde istemediği kişileri bile saydı… Ünlü oyuncu iyi haberi ‘mucize’ diyerek duyurduHaberi görüntüle

O günlerde Shannen Doherty'nin bir arkadaşı teşhis konulduğu sırada bile durumunun çok kötü olduğunu bildiklerini söylemiş ve "Çok mücadele etti ve bu çok adaletsiz... Shannen, boşanma davası mahkemede onaylanmadan öldü. Bizim tek isteğimiz, Shannen'ın son arzusunu yerine getirmesiydi; boşanmış bir kadın olarak ölmesi." demişti.

Son nefesine kadar boşanmaya çalışmıştı… Onu kanserken aldatan kocası öldükten sonra mirasının peşine düştü

Shannen Doherty Haziran 2024'te mahkemeye sunduğu belgelerde, Iswarienko'yu boşanmayı kasten uzatmakla suçladı. Ünlü oyuncu, eşinin kendisine nafaka ödememek için kanserden ölmesini beklediğini ve bu sürede lüks bir hayat sürdüğünü iddia etti.

Shannen Doherty, vefatından sadece bir gün önce, 12 Temmuz 2024’te boşanma anlaşmasını ve nafaka haklarından feragat ettiğine dair belgeleri imzaladı. Kurt Iswarienko ise belgeleri13 Temmuz 2024’te, Shannen Doherty’nin hayatını kaybettiği gün imzaladı.

Haberin Devamı

Son nefesine kadar boşanmaya çalışmıştı… Onu kanserken aldatan kocası öldükten sonra mirasının peşine düştü

Ünlü oyuncu öldükten bir gün sonra, 15 Temmuz 2024’te ise mahkeme çiftin boşanmasını resmen onayladı. Bu hamlesiyle Shannen Doherty mal varlığının eşine kalmamasını ve kendi annesine ve ailesine geçmesini sağladı.

Hasta yatağındaki karısını aldatan eski eş ise 2 yıl sonra yeniden mahkemenin kararına ve karısının mirası üzerindeki haklarına itiraz etmiş oldu…

Son nefesine kadar boşanmaya çalışmıştı… Onu kanserken aldatan kocası öldükten sonra mirasının peşine düştü

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Shannen Doherty#Kurt Iswarienko#KANSER

BAKMADAN GEÇME!