Son nefesine kadar boşanmaya çalışmıştı… Onu kanserken aldatan kocası öldükten sonra mirasının peşine düştü!

"Beverly Hills, 90210" dizisinin yıldızı Shannen Doherty'nin eski eşi, ünlü oyuncunun ölümünden 2 yıl sonra boşanma anlaşmasına itiraz etti.

Shannen Doherty'nin eski kocası Kurt Iswarienko, oyuncunun vasiyetnamesindeki mahkeme kararını engellemeye çalışıyor.

Basının elde ettiği mahkeme belgelerine göre, Iswarienko geçtiğimiz günlerde Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne yasal belgeler sunarak, Doherty'nin ölümü ve çiftin 2024'teki boşanmasını mahkemenin bu konuda "yetkisiz" olduğunu iddia etti.

Shannen Doherty yıllarca kanserle mücadele ettikten sonra 13 Temmuz 2024'te hayatını kaybetmişti. Yıldız oyuncu öldüğünde sadece 53 yaşındaydı ve son nefesini vermeden önce 11 yıllık eşi, fotoğrafçı Kurt Iswarienko’dan boşanmak için büyük bir mücadele vermişti.

Doherty ve Iswarienko'nun boşanma anlaşması, oyuncunun dokuz yıl süren ve beynine ve kemiklerine yayılan meme kanseriyle mücadelesinin ardından 53 yaşında hayatını kaybetmesinden sadece birkaç saat önce, 13 Temmuz'da imzalandı.

15 Temmuz'da mahkeme çiftin resmen boşandığını ilan etti.

Ancak ünlü oyuncu boşanma anlaşmasına son nefesini verirken imza attığı için anlaşmayla ilgili maddeler üzerindeki tartışma 2 yıldır bitmedi.

Shannen Doherty’nin ölümle savaşırken bile sadece kocasından boşanmaya uğraşmasının ise çok acı bir sebebi vardı…

Shannen Doherty, kocası Iswarienko'nun kendisini hastayken, kanserle savaşırken aldattığını iddia etmiş bu yüzden de milyonlarca dolarlık servetini devralma hakkına sahip olacağından korktuğu için hayatının sonuna kadar evliliğini bitirmek için mücadele etmişti.

O günlerde Shannen Doherty'nin bir arkadaşı teşhis konulduğu sırada bile durumunun çok kötü olduğunu bildiklerini söylemiş ve "Çok mücadele etti ve bu çok adaletsiz... Shannen, boşanma davası mahkemede onaylanmadan öldü. Bizim tek isteğimiz, Shannen'ın son arzusunu yerine getirmesiydi; boşanmış bir kadın olarak ölmesi." demişti.

Shannen Doherty Haziran 2024'te mahkemeye sunduğu belgelerde, Iswarienko'yu boşanmayı kasten uzatmakla suçladı. Ünlü oyuncu, eşinin kendisine nafaka ödememek için kanserden ölmesini beklediğini ve bu sürede lüks bir hayat sürdüğünü iddia etti.

Shannen Doherty, vefatından sadece bir gün önce, 12 Temmuz 2024’te boşanma anlaşmasını ve nafaka haklarından feragat ettiğine dair belgeleri imzaladı. Kurt Iswarienko ise belgeleri13 Temmuz 2024’te, Shannen Doherty’nin hayatını kaybettiği gün imzaladı.

Ünlü oyuncu öldükten bir gün sonra, 15 Temmuz 2024’te ise mahkeme çiftin boşanmasını resmen onayladı. Bu hamlesiyle Shannen Doherty mal varlığının eşine kalmamasını ve kendi annesine ve ailesine geçmesini sağladı.

Hasta yatağındaki karısını aldatan eski eş ise 2 yıl sonra yeniden mahkemenin kararına ve karısının mirası üzerindeki haklarına itiraz etmiş oldu…