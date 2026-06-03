Kanseri yendi, ruhuna renkler geri geldi... Kalpler yetmedi bir de çiçeklerle bezendi

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2023'ün aralık ayındaki Noel kutlamasında bütün aileyle birlikte kamera karşısına geçen Kate sonra sessizliğe gömüldü.

2024'ün ocak ayında da karın bölgesinden bir ameliyat geçirdiği açıklandı. Ardından gelen üç aylık dedikodularla dolu sessizliğini de mart ayında kanser tedavisi göreceğini açıklayan videoyla bozdu.

O yıl, hem Kate, hem kocası Prens William hem de çocukları George, Charlotte ve Louis için zor geçti. Kate hastalığıyla boğuştu.

Ama kötü günler geride kaldı ve Kate hem hayata hem de görevlerinin başına döndü.

İtalya gezisinden sonra bir süre ortalarda görünmeyen Galler Prensesi, dün sürpriz bir şekilde ortaya çıktı.

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SÜRPRİZ YAPTI

Kendisi de türü açıklanmayan bir kanserle boğuşan Kral Charles ile Kraliçe Camilla, St. James Sarayı'nda kanserle ilgili araştırmalar yapan Cancer Research UK'nin 125'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir resepsiyon verdi.

İşte Galler Prensesi Kate Middleton, son anda o programa katılarak sürpriz yaptı.

Prenses'in de etkinlikte bulunacağı Kensington Sarayı tarafından sadece birkaç saat önce yapılan bir açıklamayla duyuruldu.





PUANTİYELER, KALPLER... BİR DE YAKASINDA GÜL

Kate Middleton, o etkinliğe de üzerindeki kıyafetle damgasını vurdu.

Son zamanlarda hep birbirinin aynısı, koyu renk ve hatta sıkıcı giyinmekle eleştirilen Kate Middleton, bu toplantı için farklı bir şekilde giyindi.

Rodarte imzalı bir elbise tercih etti Kate.

Elbisenin küçücük puantiyelerinin üzerinde daha büyük kalpler bulunuyordu. Kolları ve yaka kısmı beyaz olan elbisenin belinde ise orta kalınlıkta bir kemer vardı.





KIRMIZILAR ÇOK YAKIŞTI

Kate Middleton elbisesini yakasının sol tarafına taktığı kırmızı bir yapma gülle tamamladı. Diğer yanda ise kanserle mücadeleyi simgeleyen kırmızı bir kurdele vardı.

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Galler Prensesi Kate Middleton aynı renk ayakkabı ve çanta tercih etti.

Galler Prensesi, etkinlikte davetlilerle sohbet etti. Yüzünden gülücükler eksik olmadı.





1950'Lİ YILLARIN DERGİ MODELLERİNE BENZETİLDİ

Kate'in bu canlı renkler içindeki görüntüsü de görenlere "Hem kanseri yenmeyi hem de yaz mevsiminin gelmesini kutluyor" dedirtti.

Kate Middleton'ın elbisesi, hem deseni hem de kesimiyle 1950'lerin modasını hatırlattı. Hatta Prenses, sanki o yıllara ait dergi sayfalarından fırlamış modellere bile benzetildi.