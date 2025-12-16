Kansere yakalanmamak için iki memesini de aldırmıştı... Yara izlerini ilk kez kapak pozunda gösterdi

Haberin Devamı

Dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri olan Brad Pitt ile evlendi. Üçü biyolojik, üçü evlatlık altı çocuk annesi oldu.

Kariyeri de başarılı bir şekilde sürüyor zaten.

Böyle bakılınca hiç derdi tasası yokmuş gibi görünse de Angelina Jolie'nin hayatı aslında bir zamanlar pamuk ipliğine bağlıydı...

Belki kendini bu kaderden kurtardı ama bedeninde yara izleri kaldı... 50 yaşındaki oyuncu da işte o izleri ünlü bir derginin kapak pozunda gözler önüne serdi.

YILLAR ÖNCE İKİ MEMESİNİ ALDIRDI... YARA İZLERİNİ BÜTÜN DÜNYAYA GÖSTERDİ

Angelina Jolie'nin 12 yıl önce başına gelenleri bütün dünya kendisinin kaleme aldığı bir makale sayesinde öğrenmişti. Güzel yıldız, annesi Marcheline Bertrand'ı kanser yüzünden kaybetti. Aynı hastalık teyzesini de elinden almıştı.

Haberin Devamı

Annesini henüz 56 yaşındayken toprağa veren Jolie de elindeki imkanları kullanarak testler yaptırdı. Sonuç olarak meme ve yumurtalık kanserine yakalanma riskinin yüksek olduğunu öğrendi.

Bu yüzden de gidip önce iki memesini de aldırdı. Sonra estetik yaptırdı. Bununla yetinmeyip rahmini ve yumurtalıklarını da aldırdı. Bütün bunları da gizli tutmadı hiç.

Şimdi de Jolie Time dergisinin Fransa baskısı için objektif karşısına geçti ve çifte mastektomi (iki memenin birden alınması) sonrası oluşan yara izlerini gösterdi.

Hem de kapak pozunda.

Angelina Jolie, kansere yakalanmamak için 12 yıl önce iki memesini birden aldırmıştı. Bu kez Fransız Time dergisine geride kalan yara izlerini gösterdi.





'BU YARA İZLERİNİ SEVDİĞİM KADINLARA GÖSTERİYORUM'

Jolie aynı zamanda dergiye bir de röportaj verdi. Orada da sevdiği kadınlara bu yara izlerini gösterdiğini anlattı.

Haberin Devamı

Angelina Jolie, yakın çevresiyle paylaştığı bu yara izlerini neden şimdi bütün dünyanın gözleri önüne serdiğini de anlattı...

"Ben bu yara izlerini sevdiğim bütün kadınlara gösteriyorum. Ve bunu yapan başka kadınları gördüğüm zaman da bundan hep etkileniyorum" dedi.

Jolie, çok konuşulan bu pozları için Nathaniel Goldberg'in objektifi karşısına geçti.

Aslına bakılırsa Angelina Jolie'nin bu pozu hemcinslerini düzenli aralıklarla mamografi çektirmeye yönlendirmeyi de amaçlıyor.

"Tarama ve tedaviye erişim, mali kaynaklara veya ikamet yerine bağlı olmamalıdır" diye konuştu Jolie.

Gözden Kaçmasın Babasının kucağında şaşkın bir bebekti... Ailenin en sakin çocuğu artık yakışıklı bir delikanlı oldu Haberi görüntüle

YENİ FİLMİNDE DE KANSERE YAKALANAN BİR YAPIMCIYI CANLANDIRIYOR

Jolie, son filmi Coutures'de de meme kanserine yakalanan bir film yapımcısı olan Alice Winovour'u canlandırıyor. Filmin konusunun kendi hayatıyla da paralellik taşıdığı yanlar var.

Haberin Devamı

Jolie bu koruda da "Zorluklar, hastalıklar ve acılar varoluşumuzun bir parçasıdır, ancak önemli olan bunlarla nasıl yüzleştiğimizdir," dedi.

Belli ki annesinin kanser tedavisine tanık olmak da Angelina Jolie'ye derinden etkiledi.

Dergiye şunları söyledi bu konuda "Annem yıllarca hastaydı. Bir gece kendisine kemoterapinin nasıl gittiği sorulduğunda bunu değil de başka şeyleri konuşmayı tercih edeceğini söyledi. Çünkü hastalığın bütün kişiliğini ele geçirdiğini ve onun kimliği haline geldiğini hissediyordu."

Yıldız, yeni filminde kansere yakalanan bir kadını canlandırmayı da sevdiğini anlattı. "Bu filmi çok seviyorum. Çünkü hasta bir insanın yolculuğunun çok ötesine geçen bir hikaye anlatıyor: hayatı gösteriyor. Beni etkileyen ve bu rolü oynamak istememe neden olan da bu aydınlık bakış açısıydı," dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Kimlerin kızı olduğu bakışlarından bile belli! Artık adı da başka soyadı da Haberi görüntüle

2013 yılında o zamana kadarki en zor kararlarından birini verdi... Henüz 56 yaşındayken annesini hayattan koparan kansere yakalanmamak için iki memesini birden aldırdı... Bununla da yetinmedi, yine kanserden korunmak için yumurtalıklarına veda etti.

Zaten bütün bunları o zorlu günleri atlattıktan sonra kaleme aldığı bir makalede de anlattı Jolie...

O zamanlar yaşadıkları da şimdi başrolünü üstlendiği bir filmde canlandırdığı karakteri anlamasına yardımcı oldu.

Angelina Jolie "BRCA1 geni vardı bu yüzden de iki mememi birden aldırdım. Ayrıca yumurtalıklarımı da aldırdım. Çünkü annemi bu hastalık elimden alıp götürdü. Bunlar benim tercihimdi. Herkesin böyle yapması gerektiğini söylemiyorum. Ama insanın seçeneği olması önemli."

Haberin Devamı

Angelina Jolie, iki memesini ve yumurtalıklarını aldırdığı için bir an bile pişmanlık duymadığını da sözlerine ekledi.

Hayatın içinde herkesin her an bir şeylerle mücadele etmek zorunda kaldığını hatırlatan Jolie, "Kadın kanserleri çok özel bir şey. Çünkü bir kadın olarak nasıl hissettiğimizi doğrudan etkiliyor" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın Dünyanın en güzel kadınlarından biri ama evinize misafir gelse kapıyı açmazsınız: Her seferinde sifonu çekmeyi unutuyorum Haberi görüntüle

Jolie'nin annesi Marcheline Bertrand, henüz 56 yaşındayken yumurtalık kanseri yüzünden hayata veda etti. Yıldızın büyükannesi de aynı hastalığın kurbanı oldu. Angelina Jolie yaptırdığı testlerde kendisinin de kansere yatkınlığı gösteren BRCA1 geni taşıdığını öğrenince bıçak altına yatmaya karar verdi.