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Televizyon
Haber Giriş: 26.04.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

Kansere yakalanan Canan Ergüder'den Menajerimi Ara'ya veda mesajı

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Kansere yakalanan Canan Ergüder'den Menajerimi Ara'ya veda mesajı

Meme kanseri nedeniyle Menajerimi Ara dizisine veda eden Canan Ergüder, veda paylaşımında "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek" dedi.

Meme kanserine yakalanan oyuncu Canan Ergüder, başrolünü oynadığı Menajerimi Ara dizisinin son çekim gününden çektirdiği fotoğrafları paylaşarak, diziye veda etti. Kemoterapi tedavisine devam eden sanatçı, Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Serhat Teoman ve ekiple çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.
 
Ergüder yaptığı paylaşıma, "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek. Bildiğiniz gibi sağlık sebeplerinden dolayı işime bir süreliğine ara veriyorum. Bu gece Menajerimi Ara'da oynadığım son bölüm olacak. Feris Dikmen'e zamansız veda etmek bana zor gelse de onu oynayabilmiş olmak benim için büyük bir zevkti" notunu düştü.

Kansere yakalanan Canan Ergüderden Menajerimi Araya veda mesajı

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