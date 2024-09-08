Kandahar (Burn Run) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeniden ekranlara geliyor!

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Kandahar (Burn Run) filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Mitchell LaFortune kaleme aldığı film Orta Doğu'da çalışan gizli bir CIA ajanın kimliğinin açığa çıkmasıyla gelişen olaylara odaklanıyor. İşte Kandahar filmi hakkında bilgiler...

KANDAHAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

CIA ajanı olan Tom Harris Orta Doğu’da gizli bir görevdedir. Ancak göreviyle ilgili dışarıya sızan bilgiler, Tom için büyük tehlikeye neden olur. Kimliğinin ortaya çıkma tehlikesiyle karşı karşıya olan Tom, Orta Doğu çöllerinden kaçmaya karar verir. Tom, kaçmaya çalışırken bir yandan da peşine düşen özel güçlerden de kurtulmanın yolunu arar.

KANDAHAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Gerard Butler

Navid Negahban

Travis Fimmel

Ali Fazal

Tom Rhys Harries

Bahador Foladi

Nina Toussaint-White

Vassilis Koukalani