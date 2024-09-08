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Kandahar (Burn Run) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeniden ekranlara geliyor!

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#Kandahar#Kandahar Konusu#Gerard Butler
Kandahar (Burn Run) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Yeniden ekranlara geliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 17:56

Kandahar (Burn Run) filmi tekrar izleyici karşısına çıkıyor. Gerard Butler, Navid Negahban, Travis Fimmel’ın başrolde yer aldığı film aksiyon türünde. 2023 yılında vizyona giren yapımın yönetmen koltuğunda Ric Roman Waugh otururken senaryosunu Mitchell LaFortune kaleme alıyor. Peki, Kandahar filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Kandahar (Burn Run) filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Mitchell LaFortune kaleme aldığı film Orta Doğu'da çalışan gizli bir CIA ajanın kimliğinin açığa çıkmasıyla gelişen olaylara odaklanıyor. İşte Kandahar filmi hakkında bilgiler...

KANDAHAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

CIA ajanı olan Tom Harris Orta Doğu’da gizli bir görevdedir. Ancak göreviyle ilgili dışarıya sızan bilgiler, Tom için büyük tehlikeye neden olur. Kimliğinin ortaya çıkma tehlikesiyle karşı karşıya olan Tom, Orta Doğu çöllerinden kaçmaya karar verir. Tom, kaçmaya çalışırken bir yandan da peşine düşen özel güçlerden de kurtulmanın yolunu arar.

KANDAHAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Gerard Butler
Navid Negahban
Travis Fimmel
Ali Fazal
Tom Rhys Harries
Bahador Foladi
Nina Toussaint-White
Vassilis Koukalani

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#Kandahar#Kandahar Konusu#Gerard Butler

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