Kanal D’ye ödül yağmuru

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Gülben Ergen ve Serdar Ortaç şarkılarının renk kattığı, Cahide Palazzo’da gerçekleşen, sunuculuğunu Simge Tertemiz, Ivana Sert ve Tayyar Işıksaçan’ın yaptığı geceye iş, sanat, siyaset ve medya dünyasının ünlü isimleri katıldı.





Kanal D’nin yılın kanalı, Kanal D ve Teve2 Programlar Grup Direktörü Ceyda Gönenç’in de en iyi televizyon yöneticisi ödülünü aldığı gecede, Kanal D Hafta Sonu Haber, Neler Oluyor Hayatta, Konuştukça, Şarkılar Bizi Söyler, Magazin D ve Yargı dizisi de törenden çok sayıda ödülle ayrıldı.





Ali Bilgin - Sema Ergenekon