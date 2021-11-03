Kanal D’ye ödül yağdı….

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Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve geleneksel hale gelen BHT Moon Life Ödülleri’nde Kanal D, geceden dört ödülle ayrıldı.” En İyi Kadın Hafta Sonu Ana Haber Spikeri” ödülünü Merve Dinçkol alırken, “En İyi Komedi Programı” ödülüne ise “Çok Güzel Hareketler 2” layık görüldü. Ödülü program ekibi adına Tuğba Yılmaz ve Evliya Aykan aldı. Ayrıca, “En İyi Magazin Programı” ödülünün sahibi de Magazin D oldu. Ödülü, programın sunucusu Tara de Vries alırken, “En İyi Magazin Habercisi” ödülüne ise Magazin D programı Haber Müdürü Asiye Acar layık görüldü.



” En İyi Kadın Hafta Sonu Ana Haber Spikeri” ödülünü Merve Dinçkol aldı.





“En İyi Magazin Programı” ödülünün sahibi Magazin D oldu. Ödülü, programın sunucusu Tara de Vries aldı.





“En İyi Magazin Habercisi” ödülüne ise Magazin D programı Haber Müdürü Asiye Acar layık görüldü.