MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriKanal D'ye iki Medya Oscar’ı!
GeriTelevizyon Kanal D'ye iki Medya Oscar’ı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 14.01.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

Kanal D'ye iki Medya Oscar’ı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kanal D'ye iki Medya Oscar’ı!
Abone Olgoogle-news

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendi. Kanal D’nin iki dizisi Medya Oscar’ına layık görüldü.

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni, bu yıl ilk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından 2019 yılı Medya Oscarlarını sahiplerine verdi.

Kanal Dye iki Medya Oscar’ı

Yılın Kadın Oyuncusu Medya Oscarı’na Kanal D’de yayınlanan ‘Hekimoğlu’ dizisinde oynayan Ebru Özkan, Nursal Tekin Özel Ödülü’ne ise yine Kanal D’de yayınlanan ‘Arka Sokaklar’ dizisinin ekibi layık görüldü. Ekip adına ödülü oyuncu İlker İnanoğlu aldı.
Kanal Dye iki Medya Oscar’ı


 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle