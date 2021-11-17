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Kanal D’ye 2 ödül birden

#Arka Sokaklar#Türkiye İnovasyon Ve Başarı Ödülleri#Zafer Ergin
Kanal D’ye 2 ödül birden

Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni önceki akşam gerçekleşti. Gecede Kanal D’de ekrana gelen “Arka Sokaklar”, “yılın dizisi” seçildi.

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Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni önceki akşam Hilton İstanbul Bomonti Otel’de gerçekleşti. Ece Erken ve Çetin Altay sunumunu gerçekleştirdiği gecenin ev sahipliğini Strong Medya ve Ziya Çiçek üstlendi. İş, sanat ve cemiyet hayatından önemli isimlerin katıldığı gecede Simge, Gülşen ve Canan Anderson sahne aldı.

Törende “en iyi erkek oyuncu” ödülünü Ümit Kantarcılar alırken, “en iyi kadın oyuncu” Ceren Benderlioğlu seçildi. Emir Benderlioğlu da eşini yalnız bırakmadı. Yunus Emre Yıldırımer “en iyi yardımcı erkek oyuncu” ödülünü eve götürdü.

Arif Pişkin ise “jüri özel ödülü”nü havaya kaldırdı.

“Hep Yek 4” filmiyle Ulaş İnan Torun “en iyi erkek sinema oyuncusu”, Mehmet Korhan Fırat da “yılın en iyi çıkış yapan oyuncusu” seçildi.

Kanal D’ye 2 ödül birden

Arka Sokaklar”ın başarısı

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Kanal D’nin 16 sezondur ekrana damga vuran yapımı “Arka Sokaklar”, “en iyi dizi” ödülünü aldı. Geceye Zafer Ergin, Perihan Ünlücan ve Elvan Dişli katıldı. Usta oyuncu Zafer Ergin “yaşam boyu meslek onur ödülü”nün de sahibi oldu.

Kanal D’ye 2 ödül birden

En iyi TV yöneticisi

Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı’ya da bir ödül geldi. Saygı, önceki gün Nazım Hikmet Kongre Merkezi’nde düzenle nen Türkiye İş ve Spor Ödülleri Töreni’nde ‘yılın en iyi televizyon kanalı yöneticisi’ ödülüne layık görüldü.

 

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#Arka Sokaklar#Türkiye İnovasyon Ve Başarı Ödülleri#Zafer Ergin

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