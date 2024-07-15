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Kanal D’nin yeni yarışması Password yakında başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#Password#Enis Arıkan#Şebnem Bozoklu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 07:43

Kanal D’nin tanıtımıyla çok konuşulan yeni yarışması ‘Password’ yakında izleyiciyle buluşacak. Merakla beklenen yarışmayı 23 yıllık dostlar Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu sunacak. İkili hem güldürecek hem de kazandıracak.

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KANAL D’nin merakla beklenen yeni yarışma programı ‘Password’ seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu, ilk kez bir yarışma programıyla izleyici karşısına çıkacak. 23 yıldır dost olan ikili hem güldürecek hem de kazandıracak.

Enis Arıkan, ‘Password’ün Amerika’da uzun yıllardır yayınlanan bir yarışma olduğunu belirterek “Şebnem’le bugüne kadarki en eğlenceli Password’ü yapacağız. Hem biz çok eğleneceğiz hem de yarışmacılara çok keyifli bir rekabet ortamı yaratacağız. Çok iyi bir ekiple yola çıktık, harika bir sezon bizi bekliyor” dedi.

Kanal D’nin yeni yarışması Password yakında başlıyor


HEM KOMİK HEM KAZANDIRIYOR

Password’ için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Şebnem Bozoklu “Amerika’da yıllardır yayınlanan bir format. Eğlenceli, komik ve çok kazandırıyor. Yarışma izlemeyi çok seven biri olduğum ve bu işi profesyonel bir ekiple gerçekleştirdiğim için çok mutluyum” diye konuştu.

 

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#Password#Enis Arıkan#Şebnem Bozoklu

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