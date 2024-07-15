Kanal D’nin yeni yarışması Password yakında başlıyor

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KANAL D’nin merakla beklenen yeni yarışma programı ‘Password’ seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu, ilk kez bir yarışma programıyla izleyici karşısına çıkacak. 23 yıldır dost olan ikili hem güldürecek hem de kazandıracak.



Enis Arıkan, ‘Password’ün Amerika’da uzun yıllardır yayınlanan bir yarışma olduğunu belirterek “Şebnem’le bugüne kadarki en eğlenceli Password’ü yapacağız. Hem biz çok eğleneceğiz hem de yarışmacılara çok keyifli bir rekabet ortamı yaratacağız. Çok iyi bir ekiple yola çıktık, harika bir sezon bizi bekliyor” dedi.