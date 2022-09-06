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Kanal D’nin yeni günlük dizisi Aşk ve Umut’un tanıtımı yayınlandı…

Güncelleme Tarihi:

#Aşk Ve Umut#Kanal D#Hakan Dinçkol
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 09:50

Kanal D’nin, yeni yayın döneminde hafta içi her gün ekrana gelecek olan, yapımını Focus Film’in üstlendiği yeni günlük dizisi Aşk ve Umut’un ilk tanıtımı yayınlandı.

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Aşkın, umudun ve yeniden başlama hikayesinin konu alındığı dizinin ilk tanıtımı sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

 Yönetmenliğini Gürsel Ateş ve Reyhan Usta’nin yaptığı dizinin dizinin oyuncu kadrosunda ise; Hakan Dinçkol (Kuzey), Mine Çayıroğlu (Firdevs), Arda Esen (Bülent), Zafer Demircan (Feraye), Cemre Kurum (Elif), Gamze İğdiroğlu (Handan), Eda Elif Başlamışlı (Zeynep), Furkan Okumuş (Ege), Zeynep Melis Girşen (Melis), Serap Önder (Naciye), Özgür Tanık (Gönül),Eren Çalı (Yiğit), Aleyna Çalışır (Melodi), Oğuzhan Karbi (Arda), Aykut Ünal (Suat), Burcu Almeman (Mürvet), Duygu Keser (Yıldız) yer alıyor.

Kanal D’nin yeni günlük dizisi Aşk ve Umut’un tanıtımı yayınlandı…


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 Aşk ve Umut, yakında Kanal D’de…

 

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#Aşk Ve Umut#Kanal D#Hakan Dinçkol

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