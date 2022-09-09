Kanal D’nin yeni günlük dizisi Aşk ve Umut’un afişi yayınlandı…

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Aşkın, umudun ve yeniden başlamanın hikayesini ekrana getirecek olandizi yakında izleyici ile buluşacak.

Yönetmenliğini Gürsel Ateş ve Reyhan Usta’nin yaptığı dizinin dizinin oyuncu kadrosunda ise; Hakan Dinçkol (Kuzey), Mine Çayıroğlu (Firdevs), Arda Esen (Bülent), Zafer Demircan (Feraye), Cemre Kurum (Elif), Gamze İğdiroğlu (Handan), Eda Elif Başlamışlı (Zeynep), Furkan Okumuş (Ege), Zeynep Melis Girşen (Melis), Serap Önder (Naciye), Özgür Tanık (Gönül),Eren Çalı (Yiğit), Aleyna Çalışır (Melodi), Oğuzhan Karbi (Arda), Aykut Ünal (Suat), Burcu Almeman (Mürvet), Duygu Keser (Yıldız) yer alıyor.

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Aşk ve Umut, yakında Kanal D’de…