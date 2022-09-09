Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Kanal D’nin yeni günlük dizisi Aşk ve Umut’un afişi yayınlandı…

Güncelleme Tarihi:

#Aşk Ve Umut#Gürsel Ateş#Reyhan Usta
Kanal D’nin yeni günlük dizisi Aşk ve Umut’un afişi yayınlandı…
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 15:09

Kanal D’nin, yeni yayın döneminde hafta içi her gün ekrana gelecek olan, yapımını Focus Film’in üstlendiği yeni günlük dizisi Aşk ve Umut’un afişi yayınlandı.

Haberin Devamı

Aşkın, umudun ve yeniden başlamanın hikayesini ekrana getirecek olandizi yakında izleyici ile buluşacak.

Yönetmenliğini Gürsel Ateş ve Reyhan Usta’nin yaptığı dizinin dizinin oyuncu kadrosunda ise; Hakan Dinçkol (Kuzey), Mine Çayıroğlu (Firdevs), Arda Esen (Bülent), Zafer Demircan (Feraye), Cemre Kurum (Elif), Gamze İğdiroğlu (Handan), Eda Elif Başlamışlı (Zeynep), Furkan Okumuş (Ege), Zeynep Melis Girşen (Melis), Serap Önder (Naciye), Özgür Tanık (Gönül),Eren Çalı (Yiğit), Aleyna Çalışır (Melodi), Oğuzhan Karbi (Arda), Aykut Ünal (Suat), Burcu Almeman (Mürvet), Duygu Keser (Yıldız) yer alıyor.

Kanal D’nin yeni günlük dizisi Aşk ve Umut’un afişi yayınlandı…

Haberin Devamı

Aşk ve Umut, yakında Kanal D’de…

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aşk Ve Umut#Gürsel Ateş#Reyhan Usta

BAKMADAN GEÇME!

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
HAPI NASIL YUTALIM | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder

HAPI NASIL YUTALIM? | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder?

#Sağlık
İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling

BAKMADAN GEÇME!

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
HAPI NASIL YUTALIM | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder

HAPI NASIL YUTALIM? | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder?

#Sağlık
İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling