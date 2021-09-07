Kanal D’nin yeni dizisi Yargı’nın ilk tanıtımı yayınlandı...

Kaan Urgancıoğlu’nun canlandırdığı ‘Savcı Ilgaz’ ile Pınar Deniz’in hayat verdiği ‘Avukat Ceylin’in bir davayla kesişen yollarının ipuçlarını veren tanıtım izleyiciye sürükleyici bir projenin sinyallerini veriyor.

Sürükleyici hikayesiyle yeni sezonda izleyenleri ekrana kilitleyecek olan Yargı’nın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni sezonun merakla beklenen dizilerinden ‘Yargı’nın zengin oyuncu kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in yanı sıra Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler yer alıyor.

İnsanın en yakınındakilere bile ne kadar güvenebileceğini sorgulatacak ‘Yargı’ çok yakında Kanal D’de başlıyor!

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