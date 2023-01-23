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Kanal D’nin yeni dizisi “Veda Mektubu” sete çıktı…İşte ilk kareler

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#Veda Mektubu#Kanal D#Nurgül Yeşilçay
Kanal D’nin yeni dizisi “Veda Mektubu” sete çıktı…İşte ilk kareler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 11:44

Kanal D’nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği yeni dizisi “Veda Mektubu” sete çıktı. Kadrosu ve hikayesi ile büyük merak yaratan diziden ilk kareler basınla paylaşıldı.

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İstanbul’da sete çıkan dizinin ilk set kareleri başrol oyuncuları Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’dan geldi. Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya’nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.

Kanal D’nin yeni dizisi “Veda Mektubu” sete çıktı…İşte ilk kareler

Her iki tarafında bir araya geldiği ilk set günü fotoğraflarında heyecan ve coşku bir aradaydı. Objektiflere birlikte poz veren oyuncular bir an önce izleyici ile buluşmak için sabırsızlandıklarını dile getirdiler. Hikayesi ve anlatımı ile şimdiden konuşulan Veda Mektubu’nun oyuncuları verdikleri pozlarla tam not aldılar.
Kanal D’nin yeni dizisi “Veda Mektubu” sete çıktı…İşte ilk kareler


Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu hikayesini Gamestory’nin senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerde yer alıyor.
Kanal D’nin yeni dizisi “Veda Mektubu” sete çıktı…İşte ilk kareler

Kalplere dokunan hikayesi ve güçlü kadrosu ile Veda Mektubu yakında Kanal D’de…

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Kanal D’nin yeni dizisi “Veda Mektubu” sete çıktı…İşte ilk kareler

 

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#Veda Mektubu#Kanal D#Nurgül Yeşilçay

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