Kanal D’nin yeni dizisi “Veda Mektubu” sete çıktı…İşte ilk kareler

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İstanbul’da sete çıkan dizinin ilk set kareleri başrol oyuncuları Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’dan geldi. Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya’nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.



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