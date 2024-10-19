Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir'in ilk tanıtımı yayınlandı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 08:19
Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi “Uzak Şehir”den ilk tanıtım yayınlandı.
Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı, çekimleri Mardin-Midyat’ta yapılan AyNA Yapım imzalı diziden yayınlanan tanıtım ilgi çekti.
Ünlü Lübnan dizisi “Al Hayba”dan uyarlanan, senaryosunu Gülizar Irmak’ın yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız’ın oturduğu dizi, çok yakında izleyiciyle buluşacak.
“Uzak Şehir
” vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için 5 yaşındaki oğluyla Kanada’dan Mardin’e gelen Alya Albora’nın hikâyesini konu alıyor.