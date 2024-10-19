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Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir'in ilk tanıtımı yayınlandı

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Kanal D#Yeni Dizi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 08:19

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi “Uzak Şehir”den ilk tanıtım yayınlandı.

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Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı, çekimleri Mardin-Midyat’ta yapılan AyNA Yapım imzalı diziden yayınlanan tanıtım ilgi çekti.

Kanal Dnin yeni dizisi Uzak Şehirin ilk tanıtımı yayınlandı


 Ünlü Lübnan dizisi “Al Hayba”dan uyarlanan, senaryosunu Gülizar Irmak’ın yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız’ın oturduğu dizi, çok yakında izleyiciyle buluşacak.

Kanal Dnin yeni dizisi Uzak Şehirin ilk tanıtımı yayınlandı


Uzak Şehir” vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için 5 yaşındaki oğluyla Kanada’dan Mardin’e gelen Alya Albora’nın hikâyesini konu alıyor.

Kanal Dnin yeni dizisi Uzak Şehirin ilk tanıtımı yayınlandı

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#Uzak Şehir#Kanal D#Yeni Dizi

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