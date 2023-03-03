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Kanal D’nin yeni dizisi ‘Kraliçe’ tam kadro hazır

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#Kraliçe#KANAL D#Burcu Özberk
Kanal D’nin yeni dizisi ‘Kraliçe’ tam kadro hazır
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 07:00

KANAL D’nin yeni sezona damga vuracak dizisi “Kraliçe”nin oyuncu kadrosu tamamlandı.

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Dünya çapında çok izlenen “Queen Sugar”dan uyarlanan dizide Burcu Özberk ve Gökhan Alkan başrolü üstlenecek.

Burcu Özberk, Deniz karakterine hayat verecek. Gökhan Alkan ise Ateş olarak izleyici karşısına çıkacak.

Kanal D’nin yeni dizisi ‘Kraliçe’ tam kadro hazır

Dizinin diğer önemli karakterlerinden Zeynep’i Selin Şekerci canlandırırken; Özgün Karaman, Ali olarak kadroya dahil oldu.

Cevdet Mercan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Kraliçe”nin oyuncu kadrosunda ayrıca Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tamer yer alacak.

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Kraliçe”, ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının altüst olmasını ekrana taşıyacak.

Kanal D’nin yeni dizisi ‘Kraliçe’ tam kadro hazır

Afra Karagöz
Kanal D’nin yeni dizisi ‘Kraliçe’ tam kadro hazır

Cihat Tamer
Kanal D’nin yeni dizisi ‘Kraliçe’ tam kadro hazır

Serhat Parıl
Kanal D’nin yeni dizisi ‘Kraliçe’ tam kadro hazır

Gülşehri Mina Kekeç

 

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#Kraliçe#KANAL D#Burcu Özberk

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