Kanal D’nin yeni dizisi ‘Kraliçe’ tam kadro hazır

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Dünya çapında çok izlenen “Queen Sugar”dan uyarlanan dizide Burcu Özberk ve Gökhan Alkan başrolü üstlenecek.

Burcu Özberk, Deniz karakterine hayat verecek. Gökhan Alkan ise Ateş olarak izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin diğer önemli karakterlerinden Zeynep’i Selin Şekerci canlandırırken; Özgün Karaman, Ali olarak kadroya dahil oldu.

Cevdet Mercan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Kraliçe”nin oyuncu kadrosunda ayrıca Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tamer yer alacak.

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“Kraliçe”, ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının altüst olmasını ekrana taşıyacak.

Afra KaragözCihat TamerSerhat ParılGülşehri Mina Kekeç