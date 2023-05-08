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Kanal D’nin yeni dizisi Dönence’nin Gece’si Sümeyye Aydoğan oldu

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#Kanal D#Dönence#Yeni Dizi
Kanal D’nin yeni dizisi Dönence’nin Gece’si Sümeyye Aydoğan oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 11:03

Cannes'dan ödülle dönen “Exceptional” uyarlaması “Dönence”nin çekimleri yakında İzmir Foça’da başlayacak.

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Yaz sezonunda Kanal D’de ekrana gelecek olan, cast ve hazırlık çalışmaları devam eden Dönence’nin bir diğer başrol oyuncusu daha belli oldu. Yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın üstlendiği, sezona damgasını vurmaya hazırlanan dizi için bu kez de başarılı oyuncu Sümeyye Aydoğan ile anlaşıldı. Güzel oyuncu, dizide Gece karakterine hayat verecek.

Dönence, muhteşem güzelliği ile Foça’da…

Foça’nın tarihi dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak olan Dönence Gülce adında asperger sendromlu kardeşi olan Gece’nin hikâyesini ekrana getirecek.

Kanal D İç Yapımlar’ın imza atacağı dizinin yönetmen koltuğuna Kavak Yelleri'ni de ekrana taşıyan Kerem Çakıroğlu oturacak. Yakında sete çıkması planlanan, hikayesi ile her yaştan insanın kalbine dokunacak Dönence’yi Nuray Uslu kaleme alıyor.

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Duygu dolu hikâyesiyle, merakla beklenen Dönence yakında Kanal D’de.

 

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#Kanal D#Dönence#Yeni Dizi

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