Kanal D'nin yaz dizisi... ‘Daha On Yedi’

KANAL D’nin yeni dizisi ‘Daha On Yedi’nin okuma provaları gerçekleştirildi. Tüm ekibin katıldığı buluşmada oyuncular, ilk kez karakterlerine bürünmenin heyecanını yaşadı. Provalarda ortaya konan performanslar, dizinin senaristleri Gökhan Korkusuz ve Redife Zerener ile yönetmen Emre Kabakuşak’tan tam not aldı.

Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla öne çıkan dizide; Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Çağdaş Onur Öztürk, Dilara Aksüyek, Ata Yaşat, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Hakan Meriçliler, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmetcan Özer ve Güneş Hayat gibi isimler bir araya geliyor.

BİR BODRUM HİKÂYESİ

Nesrin Cavadzade, yeni projede izleyici karşısına güçlü bir kadın rolüyle çıkacak. Cavadzade’nin hayat vereceği Şebnem, hikâyenin merkezinde yer alacak. Dizinin ana karakteri Aras’ı ise Çağan Efe Ak canlandıracak. Hikâyede yıllardır aradığı kardeşinin izini süren Aras’ın yolu, Ata Yaşat’ın hayat verdiği Teoman’la kesişecek. Leyla rolünde Ceren Ayruk yer alırken, Leyla’nın babası Hakan’ı Armağan Oğuz canlandıracak. Yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın ailesine ulaşma çabasını merkezine alan dizi, İstanbul’da başlayıp Bodrum’a uzanan sürükleyici bir hikâye sunacak.

YAKINDA EKRANDA

Pastel Film imzası taşıyan, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği “Daha On Yedi” önümüzdeki günlerde İstanbul’da sete çıkacak. Ardından çekimler Bodrum’da devam edecek. Dizi, Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

Dizinin yıldızlarından Çağdaş Onur Öztürk ve Dilara Aksüyek okuma provasına katıldı. Eğlenceli geçen provada iki oyuncu objektiflere böyle takıldı.