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Kanal D’nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş’te sular durulmuyor

Güncelleme Tarihi:

#Üç Kız Kardeş#KANAL D#Süreç Film
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 10:55

Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde neler yaşanacak?

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Kanal D’nin her salı akşamı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan, çekimleri Ayvalık’ta gerçekleşen, İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş’in yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

Kanal D’nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş’te sular durulmuyor

Ekrana gelen tanıtımda; Nesrin ve Sadık’ın boşanma hakkında konuşmaları yer alırken Mine’nin salona koyduğu aile fotoğraflarını Türkan’ın yaktırması dikkat çekti. Dönüş Serdar’a hazırladığı doğum günü sürprizinde kendisi bambaşka bir sürprizle karşılaştı. Mine’nin cezaevine girdiği görülürken Türkan’ın gönderdiği aile fotoğrafı ise Mine şimdi ne yapacak sorusunu akıllara getirdi. Nesrin ve Sadık boşanacak mı? Mine Türkan’ın hamleleri karşısında ne yapacak? Dönüş için Serdar bitti mi?

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Kanal D’nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş’te sular durulmuyor

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide İclal Aydın, Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Ayça İnci, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Yiğit Dikmen, Emre Kıvılcım, Eren Öner, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Kanal D’nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş’te sular durulmuyor

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.

Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her salı akşamı Kanal D’de…

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#Üç Kız Kardeş#KANAL D#Süreç Film

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