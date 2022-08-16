Kanal D’nin Sevilen Dizisi Üç Kız Kardeş En İyi Dizi Ödülünü Aldı

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Yılın En İyi Dizisi ödülünün sahibi ise Kanal D’nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş oldu. Fenomen dizinin yönetmeni Eda Teksöz, yapımcısı İnci Gündoğdu, İclal Aydın, Veda Yurtsever genç oyuncular Melisa Berberoğlu, Nazlı Senem Ünal geceye beraber katıldı. İclal Aydın, "Geçtiğimiz sezonu ödülle kapattık. Yeni sezonumuzu yine güzel bir yılın dizisi ödülüyle açıyoruz. Bu da daha iyi başlamak için önemli bir motivasyon. Bize bu ödülü layık görenlere teşekkür ediyoruz. Tabi ki en çok da seyircimize" şeklinde konuştu.