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Kanal D’nin sevilen dizisi O Kız’a Rojda Demirer Melek karakteriyle dahil oluyor

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#O Kız#Kanal D#Rojda Demirer
Kanal D’nin sevilen dizisi O Kız’a Rojda Demirer Melek karakteriyle dahil oluyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 15:50

Kanal D’nin, yapımını Content House’un üstlendiği her çarşamba akşamı ekrana gelen dizisi O Kız’a güzel oyuncu Rojda Demirer dahil oluyor. Başarılı oyuncu dizide Zeynep karakterinin annesi aynı zamanda Kadir’in ise eski eşi olan Melek karakterine hayat verecek.

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Sevilen oyuncunun diziye dahil olmasının ardından hikayede neler yaşanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Kanal D’nin sevilen dizisi O Kız’a Rojda Demirer Melek karakteriyle dahil oluyor


O Kız heyecan dolu yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı Kanal D’de…

 

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#O Kız#Kanal D#Rojda Demirer

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