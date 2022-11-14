Kanal D’nin sevilen dizisi O Kız’a Rojda Demirer Melek karakteriyle dahil oluyor

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Kanal D’nin, yapımını Content House’un üstlendiği her çarşamba akşamı ekrana gelen dizisi O Kız’a güzel oyuncu Rojda Demirer dahil oluyor. Başarılı oyuncu dizide Zeynep karakterinin annesi aynı zamanda Kadir’in ise eski eşi olan Melek karakterine hayat verecek.
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Sevilen oyuncunun diziye dahil olmasının ardından hikayede neler yaşanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
O Kız heyecan dolu yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı Kanal D’de…