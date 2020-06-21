KANAL D’nin merakla beklenen yeni dizisi “Çatı Katı Aşk” için geri sayım başladı

Başrollerini Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in paylaştığı dizide ayrıca Renan Bilek, Tülay Günal, Erhan Yazıcıoğlu, Ebru Aykaç, Burak Tamdoğan, Pelin Öztekin, Bülent Seyran ve Bedia Ener de rol alıyor. Senaryosunu Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı’nın yazdığı “Çatı Katı Aşk”ın yönetmen koltuğunda oturan isim ise Barış Yöş.