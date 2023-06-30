Kanal D’nin iddialı dizisi Ya Çok Seversen’den yeni bir tanıtım yayınlandı…

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Babasının ölümü üzerine uzun yıllardır yaşadığı yurtdışından dönmek zorunda kalan Ateş, 3 ay boyunca tanımadığı kardeşlerinin vasiliğini üstlenmek ve yönetim kurulu başkanlığı yapmak zorunda olduğunu öğrenirken diğer tarafta yolu ailesini bulma ümidiyle uzun yıllardır dolandırıcılık yaparak para kazanan Leyla ile kesişir. Herkes için farklı bir süreç yaşanırken ikilinin hikayesinin nasıl devam edeceği merakla bekleniyor.

Senaryosunu Kübra Sülün’ün yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği, 6 Temmuz Perşembe akşamı Kanal D ekranında ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak Ya Çok Seversen’in başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan yer alırken ikiliye Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler eşlik ediyor.

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Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

Ya Çok Seversen 6 Temmuz Perşembe akşamı Kanal D’de başlıyor.