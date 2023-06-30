×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Kanal D’nin iddialı dizisi Ya Çok Seversen’den yeni bir tanıtım yayınlandı…

Güncelleme Tarihi:

#Kerem Bürsin#Hafsanur Sancaktutan#Ya Çok Seversen
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 14:14

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’nın paylaştığı 6 Temmuz Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek olan Ya Çok Seversen’den yeni tanıtım yayınlandı.

Haberin Devamı

Babasının ölümü üzerine uzun yıllardır yaşadığı yurtdışından dönmek zorunda kalan Ateş, 3 ay boyunca tanımadığı kardeşlerinin vasiliğini üstlenmek ve yönetim kurulu başkanlığı yapmak zorunda olduğunu öğrenirken diğer tarafta yolu ailesini bulma ümidiyle uzun yıllardır dolandırıcılık yaparak para kazanan Leyla ile kesişir. Herkes için farklı bir süreç yaşanırken ikilinin hikayesinin nasıl devam edeceği merakla bekleniyor.

Senaryosunu Kübra Sülün’ün yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği, 6 Temmuz Perşembe akşamı Kanal D ekranında ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak Ya Çok Seversen’in başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan yer alırken ikiliye Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler eşlik ediyor.

Haberin Devamı

Kanal D’nin iddialı dizisi Ya Çok Seversen’den yeni bir tanıtım yayınlandı…

Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

Kanal D’nin iddialı dizisi Ya Çok Seversen’den yeni bir tanıtım yayınlandı…

Ya Çok Seversen 6 Temmuz Perşembe akşamı Kanal D’de başlıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kerem Bürsin#Hafsanur Sancaktutan#Ya Çok Seversen

BAKMADAN GEÇME!

Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var

Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var?

#Gemi Enkazı
Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Perunun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Peru'nun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

#Peru
BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım?

#Bir Sorudan Fazlası