Kanal D'nin çocuk yıldızları parlıyor!

#Kanal D Dizileri#Güller Ve Günahlar#Uzak Şehir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 09:21

Kanal D’nin sevilen dizileriyle parlayan çocuk oyuncular, hem bugünün ekranlarına renk katıyor hem de yarının başarılı sanatçıları olacaklarının sinyallerini veriyor. Yaşlarının çok ötesinde bir oyunculuk sergileyen yıldızlar, doğal tavırları ve güçlü duygu geçişleriyle izleyiciden tam not alıyor.

İZLEYİCİYİ EKRANA KİLİTLİYORLAR

Güller ve Günahlar dizisinde Kader rolüyle yürekleri burkan Yade Arayıcı, dizinin gözdeleri Beren Gençalp (Hayal) ve Mina Akdin (İlkim), karakterlerine kattıkları samimiyetle dizinin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Duyguyu derin yansıtan performansları, izleyicinin hikâyeyle bağ kurmasını sağlıyor.

KÜÇÜK YAŞTA BÜYÜK BAŞARI

Uzak Şehir dizisinin sevimli oyuncusu, Cihan Deniz karakterine hayat veren Kuzey Gezer, enerjisi ve ekran karizmasıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Doğallığıyla öne çıkan minik oyuncu, sahnelerdeki rahatlığıyla profesyonellere adeta taş çıkarıyor.

USTALARA TAŞ ÇIKARAN PERFORMANSLAR

Uzun soluklu yapım Arka Sokaklar’da büyüyen çocuk oyunculardan Haydar Berk karakterine hayat veren Mustafa Efe Günay, doğduğundan beri Arka Sokaklar’ın setinde…

Efe karakteriyle kalplere dokunan Onurcan Sesli, Zeyno’yu canlandıran Ada Baykan ise hikâyeye kattıkları derinlikle dikkat çekiyor.

GELECEĞİN BÜYÜK YILDIZLARI

Genç yıldızların duygusal sahnelerde gösterdikleri başarı, sanal medyada övgü dolu yorumlar alıyor. İzleyiciler çocuk oyuncuların performanslarını övgüyle dile getirirken, “geleceğin büyük yıldızları” olarak yorum yapıyor.

 

