Kanal D'nin çocuk yıldızları parlıyor!

İZLEYİCİYİ EKRANA KİLİTLİYORLAR
Güller ve Günahlar dizisinde Kader rolüyle yürekleri burkan Yade Arayıcı, dizinin gözdeleri Beren Gençalp (Hayal) ve Mina Akdin (İlkim), karakterlerine kattıkları samimiyetle dizinin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Duyguyu derin yansıtan performansları, izleyicinin hikâyeyle bağ kurmasını sağlıyor.
KÜÇÜK YAŞTA BÜYÜK BAŞARI
Uzak Şehir dizisinin sevimli oyuncusu, Cihan Deniz karakterine hayat veren Kuzey Gezer, enerjisi ve ekran karizmasıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Doğallığıyla öne çıkan minik oyuncu, sahnelerdeki rahatlığıyla profesyonellere adeta taş çıkarıyor.
USTALARA TAŞ ÇIKARAN PERFORMANSLAR
Uzun soluklu yapım Arka Sokaklar’da büyüyen çocuk oyunculardan Haydar Berk karakterine hayat veren Mustafa Efe Günay, doğduğundan beri Arka Sokaklar’ın setinde…
Efe karakteriyle kalplere dokunan Onurcan Sesli, Zeyno’yu canlandıran Ada Baykan ise hikâyeye kattıkları derinlikle dikkat çekiyor.
GELECEĞİN BÜYÜK YILDIZLARI
Genç yıldızların duygusal sahnelerde gösterdikleri başarı, sanal medyada övgü dolu yorumlar alıyor. İzleyiciler çocuk oyuncuların performanslarını övgüyle dile getirirken, “geleceğin büyük yıldızları” olarak yorum yapıyor.