Kanal D'nin 'Amazon' kadınları

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KANAL D’nin sevilen dizilerindeki kadın karakterler duruşlarıyla ve hayata tutunma çabalarıyla seyircinin takdirini topluyor. “Uzak Şehir”de doktor Alya’nın (Sinem Ünsal) aşiretine karşı dik duruşu dikkat çekiyor. Yeni dizi “Piyasa”nın Münevver’i İlayda Alişan eşinin zorbalıklarına rağmen tek başına ayakta kalmaya çalışıyor. Sevilen dizi “Annem Ankara”da Bergüzar Korel’in canlandırdığı Zuhal üç çocuğuyla hayatta kalma mücadelesi veriyor. “İnci Taneleri”nin çalışmaktan vazgeçmeyen Piraye’si (Selma Ergeç) ve zor şartlarda yaşamaya çabalayan karakterleri Dilber (Hazar Ergüçlü) ile Yıldız (Ümit Beste Kargın) ilgiyle izleniyor. “Arka Sokaklar”ın amazon karakterleri Candan, (Ebru Cündübeyoğlu) Selin (Oya Akar) ve Aylin (Özlem Çınar) omuz omuza operasyonlara katılarak gövde gösterisi yapıyor.

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‘Uzak Şehir’in asi kadınları





Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi “Uzak Şehir”de Sinem Ünsal’ın hayat verdiği Alya, Kanada’dan Türkiye’ye gelerek Albora topraklarında hayatını sürdürmeye çalışıyor. Gonca Cilasun’un canlandırdığı fenomen Sadakat karakteri, taviz vermeyen duruşu ve tüm aileye hakim olmaya çalışmasıyla göz dolduruyor. İmkânsız aşkı yüzünden ailesiyle ters düşen Nare (Sahra Şaş) yıkılmamaya devam ediyor.

3 çocuğuyla mücadele veriyor





Sevilen dizi “Annem Ankara”nın Zuhal’i (Bergüzar Korel) üç çocuğuyla hayata tutunmasıyla seyircinin beğenisini kazanıyor. Eşi Hasan’dan (Mehmet Günsür) ayrıldıktan sonra kendi ekmek bayisini açarak hayat mücadelesi veren Zuhal, kadınların dik duruşuna örnek teşkil ediyor.

Arka Sokaklar’ın güçlü kadınları





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Fenomen dizi “Arka Sokaklar”ın eli silah tutan güçlü kadın karakterleri zor koşullarda hayatlarına devam ediyor. Candan Komiser’in (Ebru Cündübeyoğlu) gözü kara halleri seyircinin dikkatini çekiyor. “Arka Sokaklar”ın çalışkan komiserleri Selin (Oya Akar) ile Aylin (Özlem Çınar) zorlu koşullarda mücadele ederek seyircini takdirini topluyor.

‘Piyasa’ya rağmen ayaktalar





Dikkat çeken dizi “Piyasa”nın Münevver’i (İlayda Alişan) annesinin ölümünün ardından acısı dinmeden abisi ve eşinin zorbalıklarına rağmen hayatta kalmaya çalışıyor. Aynı dizideki güçlü karakter gazeteci Ahsen (Ayça Bingöl) ile psikolog Keriman (Zuhal Olcay) dik duruşlarıyla seyirci tarafından övgü topluyor.

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Başları dik ‘İnci Taneleri’





Sevilen dizi “İnci Taneleri”nde varlıklı bir aileden gelen ama mesleğini yapmaktan vazgeçmeyen bir kadın olan Piraye (Selma Ergeç) duruşuyla örnek teşkil ediyor. Hayatın zorluklarını her koşulda yenmeye çalışan Dilber (Hazar Ergüçlü) ile Yıldız (Ümit Beste Kargın) ayakta kalmaya direniyor.