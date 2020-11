Kanal dizileri Latin Amerika’da

TÜRK dizilerinin dünyada gördüğü ilgi artarak devam ediyor. Kanal D International, Kanal D’nin dizileri için Latin Amerika ülkelerini kapsayan çok sayıda yeni anlaşma yaptı. Buna göre “Zalim İstanbul”, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti ve Ekvador’da “Ruthless City” adıyla yayınlanacak. “Gümüş” ve “Elveda Derken” (Bidding Farewell) dizileri de Ekvador’da ekrana gelecek. “Meryem” ise Kosta Rika’da seyirciyle buluşacak.

“Şeref Meselesi”, Latin Amerika’daki yayını için Albavisión tarafından satın alındı. Dizi, “Matter of Respect” adıyla yayınlanacak. “Siyah Beyaz Aşk” (Price of Passion), Dominik Cumhuriyeti ve Honduras’ta yayınlanacak.

REKOR FATMAGÜL’DE

‘Aşk-ı Memnu’ da Honduras’ta ‘Forbidden Love’ adıyla ekrana gelecek. Bugüne dek 154’ten fazla ülkenin satın aldığı, bu alanda büyük bir başarıya imza atan “Fatmagül’ün Suçu Ne?” bu kez Guatemala’ya satıldı. “Güllerin Savaşı” (War of the Roses), Panama’da yayınlanacak. ‘Tatlı İntikam’ (Sweet Revenge) ise El Salvador’da dizi tutkunlarıyla buluşacak.