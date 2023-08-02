Kanal D’den yepyeni bir program daha… “Ebru Ener ile Yeni Gibi” hayatınızı dönüştürmeye geliyor…

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Dönüşüm mimarı Ebru Ener sihirli dokunuşlarıyla evleri dönüştürüyor, muhteşem değişimlere imza atıyor. İster mutfak ister salon, ister banyo, ister bahçe… Yaşam alanları sadece boyayarak daha modern, daha şık eskisinden çok daha farklı oluyor. Ebru Ener programda eski eşyaları yenileyip dönüştürüyor, evdeki kullanmadığınız eşyalardan yepyeni aksesuarlar yaratıyor.

Dönüşüm mimarı Ebru Ener’in farklı dokunuşlarıyla, hayatınızı kolaylaştıran püf noktalarıyla evlerinizin yenilenmesine ve daha modern görünmesine hazır mısınız?

“Ebru Ener ile Yeni Gibi” ilk bölümü ile 5 Ağustos Cumartesi günü saat 13.00’de Kanal D’de…

