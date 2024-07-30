Kanal D'den yepyeni bir günlük dizi daha... Sırlarla dolu bir hikayeye hazır mısınız?

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GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Nilgün Kasapbaşoğlu ve Kayra Zabcı’nın başrollerinde yer aldığı dizinin yapımını Royal Pictures üstleniyor. Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda ise Emir Gülsever, Şerif Bozkurt, Yeşim Ceylan, Hazal Güzel, Doğaç Gözüdeli, Zelal Barlas, Irmak Korkmaz, Farah Nesrin Yıldırım, Ayça İşözen, Savaş Alp Başar, Elif Naz Sabuncu gibi isimler yer alıyor. Yeni sezonda hafta içi her gün ekrana gelecek olan dizinin senaryosunu Berrin Tezcan Dağçınar kaleme alırken; yönetmen koltuğunda ise Ayhan Özdemir oturuyor.

DİZİNİN HİKAYESİ

Soylu bir aileden gelen Münevver Hanım (Nilgün Kasapbaşoğlu), yıllar eskitse de hâlâ gösterişli olan konağında, emektar hizmetçisi Suzan ile birlikte yaşamaktadır. Bir gece konağın kapısına, ablası tarafından bırakılan küçük kız çocuğu, bir tek Münevver’in değil, birçok kişinin de hayatını tamamen değiştirecektir. Küçük Mine, Münevver’in, aslında varlığından habersiz olduğu torunudur. Mine’nin boynundaki kolyeyi görünce neye uğradığını şaşıran Münevver Hanım, yıllardır kendisini arayıp sormayan kızının peşine düşer. Saklanan o kadar çok sır ve öyle bir cinayet vardır ki; bunların açığa çıkmasıyla Münevver dahil pek çok kişinin hayatı altüst olacak, düzenler bozulacak, yuvalar dağılacak ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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KOLYENİN SIRRI

Mine’yi kapıya bırakan kimdir? Boynundaki kolyenin sırrı nedir? Münevver Hanım’ın ondan nefret ettiğini söyleyerek seneler önce çekip giden kızı nerededir? Münevver Hanım, bu soruların cevabını bulmaya çalışırken, aslında hiç istemediği ve üstünün tamamen örtüldüğünü düşündüğü konular ve sırlar bir bir gün yüzüne çıkacaktır.

“Bizi Birleştiren Hayat” yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanacak.