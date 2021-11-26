Kanal D'den yeni yarışma programı: Maske Kimsin Sen?

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ÜNLÜLER YARIŞIYOR

Medyapım imzalı programda Türkiye’nin en ünlü isimleri, farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söyleyecek. Hem dedektiflik yapacak ünlü jüri üyeleri hem de stüdyodaki seyirciler, yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.

EN AZ OYU ALAN ELENECEK

Başarılı oyuncu Tansel Öngel’in sunacağı, yönetmenliğini Ebru Yalçın’ın üstlendiği programda gösterdiği performansla stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacı, maskesini çıkararak yarışmaya veda edecek. Çekimleri son hızla devam eden “Maske

Kimsin Sen?” çok yakında ekranda olacak.