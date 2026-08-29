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Kanal D'den yeni sezona 'göz kamaştıran' tanıtım

Güncelleme Tarihi:

#Kanal D Yeni Sezon#Uzak Şehir#Haysiyet
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 14:24

Dizileri ve programlarıyla 2026 yılına damga vuran Kanal D’nin merakla beklenen yeni sezon tanıtımı yayınlandı.Sevilen dizilerin iz bırakan sahneleri, yeni sezonun ritmini belirleyen özel şarkı eşliğinde aynı filmde buluştu.

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Kanal D Drama ve Tanıtım Ekibi tarafından hazırlanan tanıtımda; Uzak Şehir, Daha 17, Güller ve Günahlar ve Haysiyet dizileriyle, Beyaz’la Joker programı aynı hikayenin parçaları oldu.

MURAT YANCI: YENİ SEZONA ÜÇ YENİ DİZİ İLE MERHABA DİYORUZ

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sezonun ipuçlarını verdi.

Kanal Dden yeni sezona göz kamaştıran tanıtım

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı

Üç yeni projenin daha hayata geçireceğini duyuran Murat Yancı, “İzlenme rekorları kıran dizilerimizle yola devam ediyoruz. Yeni sezona ise üç yeni dizi ile merhaba diyoruz. Eğlenceli içerikler, çok konuşulacak programlar ve yapımlarla karşınızda olacağız.” ifadelerini kullandı.

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KANAL D’DE YENİ SEZONUN SÜRPRİZİ: ÜÇ YENİ DİZİ

Tanıtımın asıl sürprizi ise yeni projelere yapılan göndermelerdi. Türk edebiyatının iz bırakan eseri Susuz Yaz ve ilk görüntüleriyle ekrana gelen Karakuyu, yeni sezonun dikkat çeken iki sürprizi olarak tanıtım filminde yer aldı.

KANAL D’DE YENİ SEZON İÇİN GERİ SAYIM

Duygusu, müziği ve özgün anlatımıyla dikkat çeken tanıtım filmi, Kanal D’nin yeni sezona iddialı hazırlandığını da gösterdi.

Kanal Dden yeni sezona göz kamaştıran tanıtım

Yeni sezonun mesajı ise tanıtım filminin finalinde verildi:

“Biz Türkiye’yiz, Biz Kanal D’yiz.”

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#Kanal D Yeni Sezon#Uzak Şehir#Haysiyet

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