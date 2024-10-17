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Kanal D'den yeni dizi: Uzak Şehir

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Kanal Dden yeni dizi: Uzak Şehir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 15:50

Kanal D, Ayna Yapım yapımcılığında dikkat çekecek yeni bir diziyi ekrana getirmeye hazırlanıyor. Çekimleri Mardin Midyat’ta başlayan “Uzak Şehir”, Kanada’dan eşini defnetmeye gelen acılı bir eşin sırlarla ve bölgenin gerçeğiyle yüzleşmesini anlatıyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Uzak Şehir, ünlü Lübnan dizisi ‘Al Hayba’nın uyarlaması olarak seyirci karşısına çıkacak.

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GÜNEYDOĞU’NUN GÜZELLİKLERİ

“Uzak Şehir” çarpıcı bir hikayeyi görsel bir şölen eşliğinde seyirci ile buluşturacak. Kanalın yeni projesi olan dizi, müze şehir Mardin’de çekiliyor. Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı dizinin yönetmenliğini ise tecrübeli isim Ahmet Katıksız yapıyor.

Kanal Dden yeni dizi: Uzak Şehir

GEÇMİŞİN KARANLIĞI

Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada’dan Mardin’deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora’dan çıkışı yoktur.

Kanal Dden yeni dizi: Uzak Şehir

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Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya’nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

Kanal Dden yeni dizi: Uzak Şehir

AŞK VE AİLE BAĞLARI

Aşk ve aile bağlarının anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yanı sıra Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer bulunuyor. 

Kanal Dden yeni dizi: Uzak Şehir

YAKINDA KANAL D’DE

Albora fertlerinin kıyasıya iktidar savaşına sahne olacak Uzak Şehir, yakında Kanal D’de yayınlanacak.

Kanal Dden yeni dizi: Uzak Şehir

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

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