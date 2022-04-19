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Kanal D’den yeni dizi…Seversin’in oyuncuları okuma provasında bir araya geldi...

#Seversin#Kanal D#İlayda Alişan
Kanal D’den yeni dizi…Seversin’in oyuncuları okuma provasında bir araya geldi...

Kanal D’nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımların üstlendiği, yaz sezonunda izleyici ile buluşacak olan dizisi Seversin’in oyuncuları okuma provasında bir araya geldi. Dizi, genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya’nın aşk hikayesini ekrana getirecek.

 

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Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan’ın kaleme aldığı, Serdar Gözelekli’nin yönetmenliğindeki Seversin’in hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Kanal D’den yeni dizi…Seversin’in oyuncuları okuma provasında bir araya geldi...

Genç kuşağın yetenekli oyuncularından İlayda Alişan ve Burak Yörük’ün başrolünü paylaştığı Seversin’in zengin oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ozan Dağgez, Ergül Miray Şahin, İlkin Tüfekçi, Ceren Topçu, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Elif Çapkın, Nihayet Şahin, Halil İbrahim Kurum, Yağmur Gurur ve Ceren Taşçı yer alıyor.

 Seversin yakında Kanal D’de.

Kanal D’den yeni dizi…Seversin’in oyuncuları okuma provasında bir araya geldi...

 

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#Seversin#Kanal D#İlayda Alişan

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